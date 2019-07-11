«По инициативе украинской стороны»: как прошли телефонные переговоры Путина и Зеленского

Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе Киева. Лидеры обсудили урегулирование на юго-востоке Украины и совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Эксперты подчеркнули важность факта возобновления переговоров, однако отметили, что теперь Зеленскому предстоит продемонстрировать свою политическую самостоятельность и готовность к диалогу с ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Беседа состоялась по инициативе украинской стороны, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, — сообщил Песков. — Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов».

Он уточнил, что Путин и Зеленский также обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате.

В свою очередь, в пресс-службе президента Украины заявили, что лидеры обсудили освобождение украинских моряков.

«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков​​​. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ», — говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Напомним, 24 украинских моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как они на трёх военных кораблях Украины нарушили границу России в районе Керченского пролива.

«Никогда не отказывались от предложенных форматов»

Ранее Зеленский предложил Путину организовать в Минске переговоры, чтобы обсудить Крым и ситуацию в Донбассе. По замыслу украинского президента, встречу следует провести при участии лидеров США, Великобритании, Германии и Франции.

Напомним, нормандский формат подразумевает участие лидеров четырёх стран — России, Украины, Германии и Франции.

Впоследствии о возможности переговоров в предложенном Зеленским формате высказался Путин. Он прокомментировал предложение украинского лидера.

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата… Этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь», — сказал Путин 11 июля.

Он отметил, что также «более или менее о чём-то» можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства на Украине и проведения досрочных выборов в Раду. Путин также сказал, что следует ознакомиться с реакцией западных лидеров, которых предложил пригласить Зеленский.

«Я не знаю, как реагируют (на это приглашение. — RT) другие участники предложенного формата», — добавил Путин.

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Вместе с тем российский лидер допустил, что озвученное Зеленским предложение может быть интересным.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал разговор двух президентов хорошей новостью с учётом того, что инициатива проявлена украинской стороной.

«Тем самым Украина продемонстрировала свою готовность к возобновлению диалога», — сказал сенатор в беседе с RT. По его словам, сам факт этого события можно лишь поприветствовать, поскольку «диалог всегда лучше его отсутствия».

Косачёв выразил надежду, что будет реализована договорённость о продолжении работы экспертов по тем вопросам, которые затрагивались в рамках разговора.

«Это ситуация на юго-востоке Украины, судьба задержанных людей. Всё это темы, которые, если удастся найти их решение, будут содействовать решению более крупных вопросов наших двусторонних отношений и решению внутренних проблем Украины», — заключил сенатор.

«Единственный выход — диалог с ДНР и ЛНР»

Ранее Путин в интервью газете Corriere della Sera подробно рассказал об условиях начала диалога с Киевом. По словам главы российского государства, Москва готова взаимодействовать с украинским лидером Владимиром Зеленским в том случае, если он начнёт выполнять свои предвыборные обещания.

Путин обратил внимание на то обстоятельство, что Зеленский говорил о намерении установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.

«Да, (урегулирование конфликта и налаживание диалога. — RT) возможно, если Владимир Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания. В том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что жители Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему.

«И конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы», — сказал Путин.

Сам Зеленский, в свою очередь, говорил о намерении урегулировать конфликт на юго-востоке Украины дипломатическим путём. Однако вести диалог с представителями самопровозглашённых республик Донбасса он не намерен.

«Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», — сказал Зеленский в середине июня.

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Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло высказал мнение, что важен сам факт возобновления контакта на высшем уровне между нашими странами.

«И это даёт основания для сдержанного оптимизма в том плане, что в результате контакта двух лидеров что-то начнёт меняться. Если, конечно, Зеленский проявит себя как самостоятельный политик и захочет что-то менять», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Однако генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что делать слишком оптимистичные выводы преждевременно. Он предположил, что Зеленский проявил инициативу, потому что российский лидер уже несколько раз намекал на то, что подобный разговор возможен.

«Путин в течение нескольких дней говорил о том, что Россия открыта к расширению формата, переговорам, обсуждению проблемы», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он выразил мнение, что попытка Киева выставить разговор с Москвой как с участницей конфликта обречена на провал.

«Единственный выход для Украины сейчас — начать диалог с ДНР и ЛНР. Если диалога не будет, то всё продолжит топтаться на одном месте и никакого смысла в переговорах в минском или нормандском форматах не будет», — заключил эксперт.