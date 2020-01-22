На Украине объяснили отказ от полного разведения сил в Донбассе

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев отказывается поддержать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе из-за опасения замораживания конфликта.

«Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, что противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться?.. А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Загороднюк напомнил, что линия разграничения составляет 410 км и разведение может занять «годы», что Украине «категорически не подходит».

«Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией... уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение со всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и всё это будет продолжаться десятилетиями», — объяснил он.

По словам главы Минобороны, при выполнении Минских соглашений полное разведение сил в Донбассе не потребуется.

Он подчеркнул, что Киев рассматривает только разведение в отдельных точках в качестве гуманитарной меры.

«Чтобы люди могли пересекать линию разграничения, чтобы было хоть какое-то оживление экономики в этом регионе, потому что он очень депрессивный», — заключил Загороднюк.

Ранее в МИД России отметили, что в Киеве есть «ключи от всех дверей, ведущих к урегулированию» в Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя отказ Киева от разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе, выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский «имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта» на юго-востоке Украины.