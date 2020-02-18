Опрос: власти Украины теряют доверие среди населения страны

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Международный исследовательский центр «BURI-Украина» опубликовал результаты исследования, которые показали падение доверия среди украинцев к действующей власти.
Опрос: власти Украины теряют доверие среди населения страны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на опрос.

Так, премьер-министру Алексею Гончаруку не доверяют 78,2% опрошенных, а его правительству — 74,8%. Верховной раде не доверяют 66,5% респондентов, а её спикеру Дмитрию Разумкову — 46,1%.

Самые хорошие показатели наблюдаются у президента Украины Владимира Зеленского. Ему пока ещё доверяют 49,2% опрошенных, при этом 36,5% респондентов заявили о своём недоверии украинскому лидеру.

Опрос проводился на территории Украины на протяжении 3-8 февраля 2020 года. Метод опроса — комбинированные интервью. Общее количество респондентов – 2,004 человека. 

Ранее Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали отношение украинцев к конфликту в Донбассе.

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