Опрос: власти Украины теряют доверие среди населения страны

Международный исследовательский центр «BURI-Украина» опубликовал результаты исследования, которые показали падение доверия среди украинцев к действующей власти.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на опрос.

Так, премьер-министру Алексею Гончаруку не доверяют 78,2% опрошенных, а его правительству — 74,8%. Верховной раде не доверяют 66,5% респондентов, а её спикеру Дмитрию Разумкову — 46,1%.

Самые хорошие показатели наблюдаются у президента Украины Владимира Зеленского. Ему пока ещё доверяют 49,2% опрошенных, при этом 36,5% респондентов заявили о своём недоверии украинскому лидеру.

Опрос проводился на территории Украины на протяжении 3-8 февраля 2020 года. Метод опроса — комбинированные интервью. Общее количество респондентов – 2,004 человека.

Ранее Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали отношение украинцев к конфликту в Донбассе.