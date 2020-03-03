«Эти деньги не контролируются»: зачем Украина увеличивает расходы на гособоронзаказ

В 2021 году государственный оборонный заказ (ГОЗ) Украины достигнет рекордной отметки в 30 млрд гривен. Об этом рассказал глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. В Минобороны Украины отмечают, что от объёма и качества выполнения ГОЗ напрямую зависят боевые возможности армии. Между тем по линии военных закупок ВСУ получают лишь небольшое количество по-настоящему современных вооружений. Украинские ВС могут достигнуть 35-процентного уровня оснащённости новой техникой только к 2025 году. Кроме того, из слов экс-начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко следует, что в предыдущие годы оборонный заказ Украины выполнялся лишь на 30%. Проблемы с реализацией ГОЗ в стране эксперты объясняют неумелым управлением отраслью и разгулом коррупции.

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) Украины станет рекордным в 2021 году. Об этом заявил глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. По его словам, он составит порядка 30 млрд гривен.

«Есть виды техники, слишком дорогие для Украины. Хотя гособоронзаказ с каждым годом растёт, я хотел бы отметить, что в следующем году он будет рекордным. Если в этом году гособоронзаказ составлял 19 млрд гривен и примерно 3 млрд грн ещё бюджет по госгарантиям — это всего 22 млрд. В следующем году это будет 20 плюс десять, то есть 30 млрд гривен», — заявил Абромавичус.

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Гособоронзаказ — план закупок товаров и услуг для нужд вооружённых сил страны. Также ГОЗ предусматривает финансовые мероприятия по поддержке оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Как подчеркнул на пресс-брифинге в конце декабря заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко, от качества выполнения ГОЗ напрямую зависит обороноспособность страны и боевые возможности армии.

«Это определяющий показатель для того, чтобы принимать решения по формам и способам применения войск, простыми словами — как будем воевать. Это ключевой критерий для организации боевой подготовки. Это то, что в первую очередь влияет на организацию и создание военной инфраструктуры», — сказал Петренко.

Дефицитная техника

Приведённая Абромавичусом цифра Гособоронзаказа на 2020 год противоречит подсчётам Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). 18 февраля ведомство определило объём ГОЗ на 2020 год в размере 25,8 млрд гривен (+16% к 2019 году). Также чиновники утвердили показатели гособоронзаказа на 2021 и 2022 годы, но не раскрыли их.

По информации Минобороны Украины, в прошлом году в рамках ГОЗ вооружённые силы страны получили 7434 единицы вооружения и военной техники, включая 700 комплектов ракетно-артиллерийского вооружения, около 900 бронемашин, пять боевых катеров и кораблей.

Украинская бронемашина на учениях ВСУ

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Как отмечают источники RT из числа представителей депутатского корпуса и руководства ВС Украины, чиновники Минобороны регулярно отчитываются о безупречном выполнении ГОЗ, однако реальная ситуация в сфере оборонных закупок далека от совершенства.

Ключевая проблема украинской армии — это скромное количество новых и модернизированных образцов вооружений, поставляемых в войска. Об этом косвенно свидетельствуют даже официальные данные: во время брифинга в Информационном агентстве АрмияInform представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислав Шостак сообщил, что только в 2025 году доля современного оружия в ВСУ может достигнуть планки в 35%. К слову, в РФ по состоянию на конец 2019 года этот показатель составлял 68%.

Источник RT в Министерстве обороны Украины сообщил, что в прошлом году оборонный заказ был выполнен на 97%. В то же время он признал факт дефицита новых вооружений в общем объёме поставок. По его словам, в основном войска получают технику, которая «не позволяет существенно повысить уровень боеспособности украинской армии».

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В свою очередь, собеседник RT в партии «Европейская солидарность» отметил, что с недоверием относится к «победной» статистике Минобороны Украины. Например, согласно официальным данным, примерно половина продукции, которую промышленность поставляет ВСУ, представлена новыми образцами. Однако депутат считает, что «реальная цифра в десятки раз меньше».

«Скорее всего, под новым вооружением подразумеваются старые советские модели, которые просто переделали. У производителей вооружений нет достаточного количества специалистов, денег и мощностей для создания инновационной техники», — считает депутат.

В середине февраля с резкой критикой выполнения ГОЗ на Украине выступил экс-начальник Генштаба ВСУ (2014—2019) Виктор Муженко. В своей статье на сайте Liga.net он заявил, что реальная картина оснащения вооружённых сил утаивается от общества. В частности, он сообщил, что гособоронзаказ в 2016—2018 годах был реализован в пределах 30%.

«Поясню эту цифру… Заказ подтверждало руководство предприятий и концерна «Укроборонпром», после чего подписывали соответствующие контракты. А в реальности оказывалось, что эти предприятия не могут выполнить заказ», — пишет Муженко.

Как пример неудачной реализации ГОЗ экс-начальник Генштаба привёл ситуацию с выполнением трёхлетнего контракта (2015—2017) на поставку БТР-4 «Буцефал», которые производят предприятия «Укроборонпрома». В 2020 году ВСУ должны были получить около 300 таких машин, однако сделка была провалена — контракт не выполнялся на протяжении трёх лет.

Проблема с БТР-4 на Украине по-прежнему остаётся нерешённой. В конце января 2020 года в стране разгорелся скандал после публикации директором украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергеем Згурецом фотографий треснувших корпусов этих бронемашин. Возмущение автора вызвал тот факт, что на них стояло «клеймо военного представительства Минобороны», которое означает прохождение военной приёмки.

По словам Муженко, в целом закупка техники для нужд ВСУ осуществляется по принципу «покупаем не то, что нам срочно нужно, а то, что уже есть в наличии». В связи с этим он прогнозирует скорый вывод из строя стоящей на вооружении техники, у которой заканчивается эксплуатационный ресурс.

«Доклады о выполнении ГОЗ, о том, что в войска поступили тысячи новых образцов ВВТ (вооружений и военной техники), является не чем иным, как самообманом. Реальное количество основных образцов [вооружений] в разы, а то и на порядок ниже», — посетовал экс-начальник Генштаба.

Способы «нелегального заработка»

В разговоре с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что Украина увеличивает вложения в военный бюджет, рассчитывая тем самым приблизиться к стандартам НАТО. Однако ощутимого эффекта от роста расходов на ГОЗ армия страны не ощущает.

«Киевские власти постоянно нахваливают ВСУ, как бы оправдывая непосильный для страны военный бюджет. Украинское руководство демонстрирует себя форпостом на пути «российской агрессии», а реальное положение дел по возможности скрывается. Например, группировка украинской армии в Донбассе по-прежнему лишена нормального снабжения, хотя, по официальной информации, никаких трудностей нет», — отметил Кошкин.

Офис концерна «Укроборонпром»

РИА Новости

© Стрингер

Эксперт добавил, что ещё одной нерешённой проблемой Украины в сфере обороны остаётся коррупция. Военные, политики и промышленники страны зарабатывают на поставках некачественных или устаревших вооружений и запчастей, намеренно завышают закупочные цены и используют каналы контрабанды.

Так, в феврале СБУ сообщила об очередном факте махинаций с бракованными комплектующими для бронетехники. Как установила спецслужба, летом 2019 года в рамках ГОЗ некая коммерческая фирма из Запорожской области осуществила поставку Харьковскому бронетанковому заводу неисправных трансмиссий для танков Т-64 и Т-80.

Источник RT в партии «Батькивщина» констатировал, что военные заказы самые выгодные способы «нелегального заработка» на Украине, так как объём средств, выделяемый на оборону, продолжает увеличиваться из года в год.

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«Не секрет, что сейчас существует огромное количество различных схем, которые позволяют зарабатывать на поставках и продаже военного оборудования, запчастей и вооружений. Естественно, что никто не собирается просто так от них отказываться. Зеленскому будет очень сложно победить коррупцию в этой области», — говорит депутат.

В беседе с RT политолог Владимир Корнилов подчеркнул, что оборонная сфера Украины остаётся одной из самых коррумпированных отраслей экономики страны.

«Другое дело, что последние годы под предлогом войны в Донбассе объём военных расходов Украины заметно увеличился, и люди, сидящие на потоках госзаказов, стали ещё богаче. Эти деньги не контролируются до сих пор», — пояснил ситуацию Корнилов.

Как полагает эксперт, ситуацию с выполнением Гособоронзаказа для Украины усугубляет пребывание у руля «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса и «активистов «майдана». Отсутствие квалифицированных топ-менеджеров лишает оборонную промышленность страны возможности нормального развития.

Также Корнилов обратил внимание на то, что команда президента Владимира Зеленского после прихода к власти не стала расследовать масштабные хищения в оборонной сфере, которые происходили при Петре Порошенко.