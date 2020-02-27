«Сопротивление будет серьёзным»: сможет ли новое управление ГБР Украины расследовать события «майдана»

Государственное бюро расследований Украины создаёт управление по расследованию преступлений, совершённых во время «майдана» в 2013―2014 годах. Об этом сообщила и. о. директора ГБР Ирина Венедиктова. Ранее президент Владимир Зеленский обещал довести до конца расследование дела о гибели людей на площади Независимости в Киеве. Однако эксперты полагают, что создание новой структуры не приведёт к существенному прогрессу в установлении истины. По их мнению, объективное изучение обстоятельств трагических событий гибели «небесной сотни» может спровоцировать на Украине новый политический кризис.

В ГБР Украины будет создано управление, которое займётся расследованием преступлений, совершённых на «майдане» в 2013―2014 годах. Об этом заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова на встрече с представителями общественных организаций «Семья Героев Небесной сотни» и «Непокорённый Майдан — 18.02».

«Скоро в Государственном бюро расследований будет создано отдельное управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013—2014 годах. Конкурс на должность руководителя это подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании «дел Майдана». Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами», — заявила и.о. директора ГБР.

Следователи ГБР уже направили в суд два новых дела о событиях на «майдане». Одно из них касается похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко, другое ― бывшего следователя милиции, который якобы незаконно задерживал участников митинга, отметила Венедиктова.

Сотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины

РИА Новости

Источник RT в Офисе президента Украины подтвердил, что инициатива о создании нового управления исходит от и.о. директора ГБР.

«В новом управлении будут следователи, которые займутся расследованием гибели людей на «майдане». Часть следователей перейдёт из прокуратуры. Я думаю, что речь может идти о 30 людях, которые проанализируют все данные и наконец-то смогут пролить свет на это дело. Насколько я понимаю, Венедиктова готова выяснить, кто стрелял в представителей правоохранительных органов. Во всяком случае она уже выступила с инициативой об отмене закона об амнистии участников «майдана», что вызывало агрессивную реакцию радикалов», ― рассказал источник RT в Офисе президента Украины.

О формировании управления Венедиктова заявляет уже не в первый раз, однако пока структура так и не создана.

Ранее офис генерального прокурора Украины вернул старый состав прокуроров по делу о гибели активистов «евромайдана» в феврале 2014 года.

Напомним, что по официальной версии украинских властей во время массовых беспорядков в Киеве в конце 2013 — начале 2014 года погибло более 100 человек. Следствие до сих пор не может предоставить цельную версию событий, произошедших на «майдане», хотя в 2017 году Юрий Луценко, занимавший тогда пост генпрокурора, заявлял о скором завершении досудебного расследования.

По мнению кандидата исторических наук, заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, формирование нового управления не отразится на реальном ходе расследования.

«Несмотря на обещания борьбы с коррупцией со стороны президента Зеленского, несмотря на многочисленные и разнообразные сливы информации, которые идут по тем или иным резонансным делам, мы не видим ни конкретных сроков, ни конкретных виновных, ни результатов доведённого до конца хотя бы одного резонансного дела на Украине. Есть достаточно высокая вероятность того, что и эта инициатива будет неким казуистическим бюрократическим оправданием происходящего на Украине бездействия», ― подчёркивает эксперт.

Президентские обещания

Расследовать обстоятельства массовой гибели людей на «майдане» начали сразу же после трагических событий в Киеве. В 2014 году в составе Генеральной прокуратуры было сформировано управления спецрасследований. Пришедшие к власти сторонники «майдана» возлагали ответственность за произошедшее на прежнее руководство страны и экс-президента Януковича. Однако в приговоре, заочно вынесенном бывшему украинскому лидеру, эти обвинения уже не фигурировали.

Единственном делом, на которое решилась постмайданная власть Украины, стал судебный процесс над пятью сотрудниками спецподразделения МВД Украины «Беркут», которые в тот период отвечали за охрану порядка в Киеве.

Однако все обвиняемые по этому делу были освобождены в конце декабря 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и властями непризнанных республик. Сами «беркутовцы» вину не признали и собираются отстаивать свою правоту в суде. По их словам, участники «майдана» первыми открыли огонь по правоохранителям, убив трёх сотрудников, чем вызвали ответную реакцию со стороны полиции.

Протесты на майдане, 19 февраля 2014

© LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Хотя главные подозреваемые покинули территорию Украины, Владимир Зеленский пообещал, что расследование будет доведено до конца.

«То, что мы обещаем, мы делаем, поэтому, как я и сказал, дела «майдана» мы закончим обязательно», — заявил президент Украины.

После прихода к власти Зеленского начальник управления Сергей Горбатюк был уволен, а дела, связанные с «майданом», передали ГБР.

Однако, по мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, ждать каких-то результатов от нового управления и говорить об его эффективности преждевременно.

«Пока говорить о конкретных действиях или оценивать это управление преждевременно. Через несколько месяцев мы поймём, будет это попытка расследования или очередная политическая уловка со стороны президента и его окружения для того, чтобы пустить пыль в глаза западным партнёрам», ― подчёркивает эксперт.

«Главное — процесс»

Сообщения о создании нового управления прозвучали на фоне громких расследований в украинских СМИ о том, что число погибших во время «евромайдана» было искусственно завышено, а в список так называемой «небесной сотни» включены люди, имевшие лишь косвенное отношение к событиям тех дней.

Согласно расследованию, проведённому украинским изданием «СТРАНА.ua», 25 человек из этого списка погибли не на «майдане» не от пуль, а при совсем других обстоятельствах. Согласно данным авторов расследования, в список «небесной сотни» попали погибшие в криминальных разборках и при невыясненных обстоятельствах, умершие от болезней и в результате несчастного случая.

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«Скорректировал» количество погибших и бывший президент Украины Пётр Порошенко.

«Не верится, что уже прошло шесть лет с этих одновременно героических и трагических событий. По преступным приказам тогдашней власти, которая вывела войска против собственного народа, 600 участников Революции Достоинства были ранены. И более 80 — убиты», — написал на своей странице в Facebook экс-лидер страны.

По последним данным ГБР, всего на «майдане» погибло 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей. В то же время, согласно официальной статистике Минздрава Украины от 11 апреля 2014 года, «небесная сотня» включала 105 погибших гражданских лиц, из них 94 человека пострадали во время столкновений на улице Институтской.

Однако, несмотря на новые данные и обещания президента Зеленского довести расследование до конца, эксперты сомневаются в том, что расследование будет завершено.

«Ни одно громкое дело на Украине не доведено до конца, в силу этого степень доверия к расследованию достаточно низкая. Кстати, тоже самое демонстрируют и данные социологических замеров, которые производят на Украине», ― подчёркивает Шаповалов.

Источник RT в партии «Батькивщина» говорит, что установить истину о расстрелах «майдане» уже, скорее всего, не удастся.

«Огромное количество улик за эти годы были уничтожены при попустительстве властей. Очень многие люди не заинтересованы в том, чтобы узнать истину. И не думаю, что Владимир Зеленский может кардинально изменить ситуацию. Пока всё это похоже на перекладывания ответственности на другой государственный орган. Потом можно создать ещё одно ведомство по рассмотрению дела о гибели людей в центре столицы. Главное — процесс, а не результат. Хотели бы, уже давно бы нашли виновных», ― говорит депутат.

Владимир Шапавалов считает, что любое расследование тех событий будет вестись с огромным трудом, так как невыгодные украинским элитам результаты поставят под вопрос само будущее украинского государства в его нынешнем виде.

«Речь идёт о ключевом моменте, на котором базируется вся система Украины, о мифе о «небесной сотне». В результате объективного расследования этот миф может быть поставлен под сомнение. Конструкция будет разрушена. Результатом станет понимание того, какими методами действовали инициаторы госпереворота на Украине, что будет окончательным приговором для постмайданной политической элиты. Сопротивление будет достаточно серьёзным и не даст возможности получить объективное решение по данной проблеме», ― предполагает эксперт.

По мнению представителя партии «Голос», если правда о расстрелах людей раскроется, это может привести к политическому кризису на Украине .

«Может оказаться, что первым стрелять начали «невинные протестующие». И тогда возникнет вопрос, а где они взяли оружие и кто им дал такой приказ. Неизвестно, что делать с ответами на эти вопросы», ― отметил депутат в беседе RT.

В целом, по мнению экспертов, с появлением нового управления прогресса в процессах, связанных с «майданом», ожидать не приходится.