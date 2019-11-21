В Совфеде поддержали слова Зеленского о расследовании дел «майдана»

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о важности реальных результатов расследования дел о «майдане».
В Совфеде поддержали слова Зеленского о расследовании дел «майдана»
  • РИА Новости

«Это хорошее и правильное заявление. Все разумные люди, которые хотят знать правду, заинтересованы в адекватном расследовании. Этого хочет Украина, Россия, ряд других неангажированных стран. Но вопрос в том, доведёт ли президент Зеленский это до логического завершения. Заявления делаются правильные, но будет ли реальное и объективное расследование — большой вопрос», — сказал он.

По словам сенатора, если действительно будут какие-то результаты в делах «майдана», Зеленского в его устремлении «можно только поддержать».

Ранее Зеленский заявил о важности реальных результатов расследования дел о «майдане» и попросил усилить группу следователей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить