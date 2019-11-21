Зеленский призвал достичь реальных результатов в делах «майдана»

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности реальных результатов расследования дел о «майдане».
Зеленский призвал достичь реальных результатов в делах «майдана»
  • РИА Новости

«Нам нужны реальные результаты расследования дел «майдана», — цитирует «Укринформ» Зеленского.

Президент также отметил, что просил усилить группу следователей.

«Мы все хотим результата», — добавил он.

Ранее украинское Государственное бюро расследований создало подразделение по расследованию дел о «майдане».

6 ноября ГПУ Украины начала служебное расследование по факту утери материалов одного из уголовных дел об убийствах во время «евромайдана».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить