Зеленский призвал достичь реальных результатов в делах «майдана»
- РИА Новости
«Нам нужны реальные результаты расследования дел «майдана», — цитирует «Укринформ» Зеленского.
Президент также отметил, что просил усилить группу следователей.
«Мы все хотим результата», — добавил он.
Ранее украинское Государственное бюро расследований создало подразделение по расследованию дел о «майдане».
6 ноября ГПУ Украины начала служебное расследование по факту утери материалов одного из уголовных дел об убийствах во время «евромайдана».