ГБР создало спецподразделение для расследования дел о «майдане»

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Украинское государственное бюро расследований создало подразделение по расследованию дел о «майдане», сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу ГБР Романа Трубу.
ГБР создало спецподразделение для расследования дел о «майдане»
  • РИА Новости

По его словам, в данном подразделение будут собраны лучшие следователи для эффективной работы по расследованию совершённых преступлений.

Глава ГБР также напомнил, что 20 ноября Генпрокуратура Украины должна завершить досудебное расследование по всем начатым уголовным производствам в рамках этого процесса, после чего в течение трёх месяцев обязана передать все материалы специалистам Госбюро. 

«Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов, как только коллеги её завершат, мы готовы расследовать «дела майдана», — уточнил Труба.

Ранее ГПУ Украины начала служебное расследование по факту утери материалов одного из уголовных дел об убийствах во время «евромайдана».

ГБР возбудило по данному факту уголовное дело.

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