Генпрокуратура Украины расследует утерю материалов по делу о «майдане»

Генеральная прокуратура Украины организовала служебное расследование по факту потери материалов одного из уголовных дел об убийствах, совершённых во время «евромайдана».

Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. «По согласованию генерального прокурора приказом руководителя Генеральной инспекции от 5 ноября 2019 года начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершённых 18—20 февраля 2014 года», — заявили в пресс-службе. Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что в связи с утерей следователями прокуратуры материалов по делу о «майдане» открыто уголовное производство. Дело возбуждено по заявлению бывшего замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова.