На Украине завели дело из-за пропажи материалов по «майдану»

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Директор Госбюро расследований Украины Роман Труба заявил о возбуждении уголовного дела по факту утери следователями Генпрокуратуры материалов по событиям «евромайдана».
На Украине завели дело из-за пропажи материалов по «майдану»
  • © Андрей Стенин
  • РИА Новости

По его словам, ГБР 4 ноября получило обращение в отношении следователей Управления спецрасследований Генпрокуратуры, допустивших потерю материалов уголовных дел. 

«Мы получили два тома материалов одного из уголовных дел. Нами внесены сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. — RT), и сегодня начато соответствующее расследование», — заявил он. 

Труба добавил, что уголовное производство открыто по заявлению экс-замглавы администрации президента Украины, юриста Андрея Портнова.

В конце октября Генеральная прокуратура Украины сообщила, что расследование дел о «майдане» в стране не было остановлено.

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