На Украине завели дело из-за пропажи материалов по «майдану»

Директор Госбюро расследований Украины Роман Труба заявил о возбуждении уголовного дела по факту утери следователями Генпрокуратуры материалов по событиям «евромайдана».

По его словам, ГБР 4 ноября получило обращение в отношении следователей Управления спецрасследований Генпрокуратуры, допустивших потерю материалов уголовных дел.

«Мы получили два тома материалов одного из уголовных дел. Нами внесены сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. — RT), и сегодня начато соответствующее расследование», — заявил он.

Труба добавил, что уголовное производство открыто по заявлению экс-замглавы администрации президента Украины, юриста Андрея Портнова.

В конце октября Генеральная прокуратура Украины сообщила, что расследование дел о «майдане» в стране не было остановлено.