В ГПУ заявили о продолжении расследования дел о «майдане»

Генеральная прокуратура Украины сообщила, что расследование дел о «майдане» в стране не было остановлено.

«Распространяемая информация о якобы остановке расследования производств о преступлениях, совершённых в связи с массовыми протестами в 2013—2014 годах, является неправдивой и манипулятивной», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что расследование дел о «майдане» является «приоритетным» для Генпрокуратуры.

Уточняется, что до 20 ноября все производства по «майдану» будут переданы ведомством соответствующим органам досудебного расследования.

Так, в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) будут направлены «экономические эпизоды уголовных производств по окружению бывшего президента Виктора Януковича», а в Государственное бюро расследований (ГБР) — «разбирательства о расстрелах на Майдане и других насильственных преступлениях».

Ранее первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько сообщил о планируемой передаче уголовных дел о «майдане» в ГБР, НАБУ, СБР и Национальную полицию Украины в связи с окончанием полномочий следствия у Генпрокуратуры.