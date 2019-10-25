В ГПУ заявили о продолжении расследования дел о «майдане»

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Генеральная прокуратура Украины сообщила, что расследование дел о «майдане» в стране не было остановлено.
В ГПУ заявили о продолжении расследования дел о «майдане»
  • Reuters

«Распространяемая информация о якобы остановке расследования производств о преступлениях, совершённых в связи с массовыми протестами в 2013—2014 годах, является неправдивой и манипулятивной», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что расследование дел о «майдане» является «приоритетным» для Генпрокуратуры.

Уточняется, что до 20 ноября все производства по «майдану» будут переданы ведомством соответствующим органам досудебного расследования.

Так, в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) будут направлены «экономические эпизоды уголовных производств по окружению бывшего президента Виктора Януковича», а в Государственное бюро расследований (ГБР) — «разбирательства о расстрелах на Майдане и других насильственных преступлениях».

Ранее первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько сообщил о планируемой передаче уголовных дел о «майдане» в ГБР, НАБУ, СБР и Национальную полицию Украины в связи с окончанием полномочий следствия у Генпрокуратуры.

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