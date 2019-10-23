На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ
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«Мне звонили из отдела кадров и сообщили, что я уволен. Приказа я ещё не видел», — приводит УНИАН слова Горбатюка.

Он отметил, что считает своё увольнение незаконным.

Горбатюк добавил, что как только получит соответствующий приказ о своём увольнении, то обжалует его в административном суде.

Ранее Генеральная прокуратура Украины объявила об увольнении 218 прокуроров, которые отказались участвовать в процедуре переаттестации или подали заявления, не соответствующие установленной форме.

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