На Украине расследуют исчезновение части материалов по делам «майдана»

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Украинское Государственное бюро расследований занимается выяснением обстоятельств исчезновения части материалов одного из дел по событиям на Майдане.
На Украине расследуют исчезновение части материалов по делам «майдана»
  • Reuters

«Так, ГБР расследует производство по факту неправомерных действий относительно потери материалов уголовного внедрения. Обстоятельства будут выяснять следователи», — заявил директор ГБР Роман Труба в интервью LB.ua, отвечая на вопрос, действительно ли из материалов дела по «майдану» пропало два тома.

Ранее руководитель военной прокуратуры Украины Виктор Чумак заявил, что 455 участников «майдана» подозреваются в совершении преступлений, 46 из них уже получили обвинительные приговоры. Всего в суд отправлено 195 дел, 59 человек признали виновными.

В октябре первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько сообщил, что уголовные дела, связанные с расследованием событий в период массовых протестов («майдана») в 2014 году, до 20 ноября будут переданы в ГБР, НАБУ, СБР и Национальную полицию Украины.

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