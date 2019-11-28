На Украине расследуют исчезновение части материалов по делам «майдана»
- Reuters
«Так, ГБР расследует производство по факту неправомерных действий относительно потери материалов уголовного внедрения. Обстоятельства будут выяснять следователи», — заявил директор ГБР Роман Труба в интервью LB.ua, отвечая на вопрос, действительно ли из материалов дела по «майдану» пропало два тома.
Ранее руководитель военной прокуратуры Украины Виктор Чумак заявил, что 455 участников «майдана» подозреваются в совершении преступлений, 46 из них уже получили обвинительные приговоры. Всего в суд отправлено 195 дел, 59 человек признали виновными.
В октябре первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько сообщил, что уголовные дела, связанные с расследованием событий в период массовых протестов («майдана») в 2014 году, до 20 ноября будут переданы в ГБР, НАБУ, СБР и Национальную полицию Украины.