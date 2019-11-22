На Украине рассказали о приговорах 46 участникам «майдана»

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Руководитель военной прокуратуры Украины Виктор Чумак заявил, что 455 участников «майдана» подозреваются в совершении преступлений, 46 из них уже получили обвинительные приговоры.
На Украине рассказали о приговорах 46 участникам «майдана»
  • Reuters

Как сообщает «24 канал», всего в суд отправлено 195 дел, 59 человек признали виновными.

Чумак уточнил, что в совершении преступлений подозреваются 48 высших должностных лиц, а также более 200 сотрудников правоохранительных органов.

В октябре первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько сообщил, что уголовные дела, связанные с расследованием событий в период массовых протестов («майдана») в 2014 году, до 20 ноября будут переданы в ГБР, НАБУ, СБР и Национальную полицию Украины.

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