На Украине рассказали о приговорах 46 участникам «майдана»

Руководитель военной прокуратуры Украины Виктор Чумак заявил, что 455 участников «майдана» подозреваются в совершении преступлений, 46 из них уже получили обвинительные приговоры.

Как сообщает «24 канал», всего в суд отправлено 195 дел, 59 человек признали виновными.

Чумак уточнил, что в совершении преступлений подозреваются 48 высших должностных лиц, а также более 200 сотрудников правоохранительных органов.

В октябре первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько сообщил, что уголовные дела, связанные с расследованием событий в период массовых протестов («майдана») в 2014 году, до 20 ноября будут переданы в ГБР, НАБУ, СБР и Национальную полицию Украины.