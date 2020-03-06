Беспочвенные вопросы: как Тимошенко собирается провести референдум по закону о продаже украинских земель

Партия «Батькивщина» намерена собрать всеукраинское селекторное совещание, по итогам которого планируется начать подготовку к проведению плебисцита по вопросу продажи земель. Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко, которая выступает против земельной инициативы властей. По её словам, возможность голосования предусмотрена законом о всеукраинском референдуме от 1991 года. Однако, как отмечают эксперты, закон, на который сослалась политик, утратил силу, а новый ещё не принят. Кроме того, Рада вряд ли поддержит такую инициативу, считают эксперты.

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о намерении её фракции собрать 6 марта всеукраинское селекторное совещание и начать подготовку к проведению референдума по вопросу продажи земель.

«С завтрашнего дня собираем всеукраинское селекторное совещание и начинаем действовать по закону о референдуме 1991 года и готовиться к референдуму о выражении украинцами своего видения продавать сельскохозяйственную землю или не продавать, а остаться на условиях аренды», — заявила в четверг Тимошенко журналистам в Раде.

Политик подчеркнула, что такое право у её фракции есть на основании закона о всеукраинском и местных референдумах от 3 июля 1991 года. Несмотря на то, что этот закон утратил силу, по словам лидера «Батькивщины», он якобы фактически действует до сих пор. Она также пригласила к участию в совещании все оппозиционные партии, аграрные ассоциации и движения и профсоюзы фермеров.

«По закону о референдуме 1991 года главная опора будет на местные советы, и местные советы должны предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы референдум начался», — цитирует Тимошенко портал «Слово и дело».

Резонансная инициатива

Напомним, в сентябре Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало законопроект, предусматривающий снятие запрета на продажу сельскохозяйственных земель, находящихся в собственности государства.

Митинг против отмены моратория на продажу земель

Reuters

© Valentyn Ogirenko

При этом на покупку украинских земель иностранцами предусмотрен мораторий — до 1 января 2024 года. Впрочем, это правило не касается тех зарубежных организаций, которые по меньшей мере три года работают на Украине.

Эта инициатива вызвала широкий общественный резонанс на Украине — по всей стране прошли акции протеста, которые поддержали все оппозиционные фракции в Раде. Так, против снятия моратория на продажу земли выступили «Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность».

При этом спорный законопроект поддерживают президент Владимир Зеленский и Алексей Гончарук, ранее возглавлявший кабинет министров. Кроме того, в пользу реализации этой инициативы выступает фракция «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, которая приветствует идею открытия рынка земли, но в интересах мелких и средних фермеров.

Изначально офис Зеленского рассчитывал, что парламент одобрит законопроект о свободном обороте сельскохозяйственных земель до 1 декабря 2019 года. Однако рассмотрение документа затянулось из-за акций протеста, а также из-за того, что оппозиционные депутаты внесли массу поправок в текст.

Законопроект не удалось принять и во втором чтении, несмотря на изменения, которые внёс Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады. Входящие в него депутаты снизили порог максимальной концентрации сельхозугодий в руках одного владельца с 210 тыс. га до 10 тыс. га. Кроме того, обновлённый законопроект запрещал иностранным гражданам оформлять землю в собственность до решения этого вопроса на Всеукраинском референдуме.

«Законодательство отсутствует»



Несмотря на та то, что провести плебисцит по снятию моратория на продажу земель Владимир Зеленский обещал ещё в ноябре 2019 года, регламентирующий референдум по этому вопросу так и не был принят.

При этом 5 марта Верховная рада вынесла проект закона «О всеукраинском референдуме» на общественное обсуждение, опубликовав его текст.

Заседание Верховной рады

globallookpress.com

© Yuliya Ovsyannikova/Keystone Press Agency

«С целью учёта мнения представителей общественности, этот законопроект обнародован и вынесен для общественного обсуждения», — говорится в сообщении парламента Украины.

Напомним, что Юлия Тимошенко в своём заявлении отметила, что опирается на некие решения судебных инстанций, по которым якобы сохраняет своё действие закон о всеукраинском и местных референдумах от 1991 года.

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«Три инстанции суда — районный, апелляционный и Верховный суд сказали, что на эту минуту сегодня действует закон о референдуме 1991 года», — подчеркнула лидер «Батькивщины»

При этом принятый ещё Верховным советом УССР закон от 1991 года был официально признан утратившим силу в 2012 году, когда вместо него был принят новый закон«О всеукраинском референдуме». В свою очередь этот закон в 2018 году был признан неконституционным и автоматически утратил силу. Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявил, что таким образом в украинском законодательном регулировании образовался пробел.

Проведение референдума могут инициировать депутаты или обычные украинцы, но при этом им нужна поддержка парламента, говорит собеседник RT из партии «Голос».

«Большинство в Верховной Раде — у «Слуги народа», поэтому шансов получить позитивное решение парламента почти нет. Да и сам закон о проведении референдума спорный, и само голосование можно будет оспорить. Я не думаю, что у этого заявления есть перспективы», — полагает депутат.

Источник RT в партии «Батькивщина» утверждает, что Владимир Зеленский явно не заинтересован в референдуме по земельному вопросу.

«Ведь вся эта спорная реформа проводится только ради МВФ. Главная проблема состоит в том, что спрос на украинские ценные бумаги снижается, и правительству придётся снова идти с протянутой рукой к МВФ. Но за это решение Зеленскому придется заплатить своим рейтингом, особенно если землю начнут продавать с нарушениями», — утверждает собеседник RT.

В свою очередь, в партии «Слуга народа» считают, что инициатива лидера «Батькивщины» связана исключительно с подготовкой к парламентским выборам.

«Юлия Тимошенко прекрасно знает, что большинство украинцев выступают против продажи земли, и пользуется этим. Но она не учла того, что проведение референдума должна одобрить Рада, а это вряд ли произойдёт. Рейтинги президента и так снижаются, и создавать себе лишние проблемы он не захочет», — говорит собеседник RT.

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Аналогичное мнение высказал в интервью RT и директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, Тимошенко делает сенсационные заявления с расчётом на публику, так как знает, что предложенный ей «референдум» не будет правомочным.

«Подобные доводы уже отверг Конституционный суд Украины и Минюст, поэтому формально провести референдум не получится. Конечно, можно организовать какой-то опрос на улицах, но по этому закону плебисцит проводиться не будет. Более того, в Раде зарегистрирован законопроект о референдуме, который предложен командой Зеленского. Мне кажется, что Юлия Тимошенко пытается достичь каких-то собственных целей. Она разыгрывает оппозиционную политическую карту», — отметил Бортник в разговоре с RT.

По его словам, закон о рынке земли в той форме, которую предложила администрация Зеленского, не одобряет подавляющее большинство украинцев, поддержкой которых как раз и хочет заручиться Тимошенко.

«Она намерена стать защитником вот этих вот общественных и социальных интересов и таким образом просто повысить свои рейтинги в политической системе. Более того, смена правительства, которая произошла на Украине не в последнюю очередь, как считают многие, благодаря Юлии Тимошенко, — признак возможных досрочных парламентских выборов, маркер кризиса. И многие оппозиционные партии начинают подготовку к вероятному голосованию через протестные акции подобного рода», — пояснил политолог.

Однако, как подчёркивает Руслан Бортник, правительство и офис Зеленского не допустят самовольных референдумов.

«Они его сразу же заблокируют. ЦВК не признает проведение референдума по закону 1991 года. А новый закон ещё только предстоит принять. Сегодня законодательство о референдумах на Украине отсутствует», — констатирует эксперт.

С точки зрения президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, Юлия Тимошенко прекрасно знает, что проведение такого референдума невозможно, поэтому подобные заявления для неё — лишь «часть личной пиар-кампании».

«Её политическую силу не берут ни в какие руководящие расклады и вытесняют в маргинальную политическую сферу. Для того, чтобы о себе напоминать, держать народ в тонусе и пытаться каким-то образом прибиться к власти, тоже ей нужны громкие заявления. И эта инициатива как раз такая, поскольку население боится, что землю продадут, всю Украину вывезут куда-нибудь чуть ли не в мешках», — считает политолог.