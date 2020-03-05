«Даст Зеленскому выигрыш по рейтингам»: Верховная рада утвердила нового премьера Украины
- Денис Шмыгаль
- РИА Новости
- © Стрингер
Верховная рада на внеочередном заседании назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. Кандидатуру Шмыгаля, до этого занимавшего пост вице-премьера, на рассмотрение депутатов внёс президент Владимир Зеленский.
Напомним, бывший премьер Алексей Гончарук накануне написал заявление об отставке. Решение Гончарука поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. По закону, уход премьера влечёт за собой отставку всего кабинета министров.
Стоит отметить, что Алексей Гончарук впервые написал заявление об отставке в середине января, после того как СМИ опубликовали запись разговора, в котором человек, по голосу похожий на премьера, заявляет, что президент Владимир Зеленский не разбирается в экономике. О втором заявлении Гончарука СМИ сообщали в конце февраля. Тогда премьер якобы был раздражён публичным обсуждением его возможного увольнения.
Также в ходе голосования Верховная рада утвердила новый состав правительства, предложенный Денисом Шмыгалем. Свои должности сохранили министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.
Шмыгаль предложил Раде назначить на пост вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, на пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
При этом министром социальной политики новый премьер предложил назначить Марину Лазебную, министром молодёжи и спорта Вадима Гутцайта, министром по делам ветеранов Сергея Бессараба, министром кабинета министров Олега Немчинова, министром развития общин и территорий Алексей Чернышёва, министром здравоохранения Илью Емца и министром финансов Украины Игоря Уманского.
Министром обороны Украины Рада назначила генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана, а главой МИД — Дмитрия Кулебу.
- РИА Новости
- © Стрингер
Владимир Зеленский, комментируя работу старого кабмина, высказал недовольство ситуацией с экономикой Украины, заявив, что она «брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле».
Кроме того, он отметил, что правительство Гончарука не справилось с коррупцией.
В свою очередь, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич назвал отставку Гончарука победой жителей страны и оппозиционных сил. Он заявил, что с правительством Гончарука Украина «потеряла полгода», а работа старого кабмина сделала жизнь украинцев тяжелее.
«При этом я отдаю должное (президенту Украины Владимиру. — RT) Зеленскому, который нашёл в себе силы признать ошибку. Лучше признать ошибку и пытаться её исправить, чем постоянно жить в ошибке», — цитирует Шуфрича РИА Новости.
Сам Денис Шмыгаль, говоря о приоритетах в работе украинского правительства, обратил внимание на необходимость пересмотра государственного бюджета на 2020 год, погашения зарплатных задолженностей перед шахтёрами и противостояния вспышке коронавируса.
«Считаю, что мы должны пересмотреть госбюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев», — заявил Шмыгаль во время выступления в Раде.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с RT подтвердил, что Алексей Гончарук не оправдал доверие Зеленского.
«Более того, у нас никогда ещё не было столь непрофессионального премьер-министра. Это случайный человек, и все давно в этом убедились. Что касается Шмыгаля, он не был замечен в реализации каких-то крупных стратегических проектов, часто менял место работы. Из того, что он говорил, его приоритеты выглядят более разумными. Вопрос в том, сможет ли он всё это реализовать», — рассказал он.
Комментируя обновление кабинета министров, Погребинский высказал мнение, что внешняя политика «станет делом администрации президента», в связи с чем не важно, кто возглавит МИД страны.
- Алексей Гончарук
- РИА Новости
- © Стрингер
Владимир Зеленский на фоне падения рейтинга власти и надвигающего экономического кризиса попытался исправить ситуацию, полагает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Эксперт отметил, что правительство Гончарука стало самым «коротким» полноценным правительством в истории Украины.
«Да, Гончарук не оправдал надежды Зеленского. Более того, правительство начало создавать огромное количество информационных и политических кризисов. Оно оказалось неспособным достигать тех целей, которые установил президент, было достаточно внешнезависимым. Всё это привело к такой быстрой отставке», — пояснил он.
Назначение Шмыгаля, по мнению эксперта, стало серьёзным политическим поворотом, который «даст Зеленскому выигрыш как по рейтингам, так и по времени».
«Он ориентирован на внутренних олигархов, он компетентен. Общество какое-то время будет присматриваться к новому правительству и для власти будет определённая передышка в части информационного общественного давления», — заключил Бортник.
В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказал мнение, что Шмыгаль — «слабая фигура» без серьёзного опыта управления.
«Возможно, из-за этого Зеленский его и выбрал, чтобы не было конкуренции. Да, он финансист, работал в каких-то президентских и околопрезидентских структурах. Но нельзя говорить о том, что он опытный управленец, проходил какие-то ступени в исполнительной власти. Складывается ощущение, что он достаточно часто менял место работы. Пока сложно сказать, сумеет ли Денис Шмыгаль изменить ситуацию на Украине к лучшему. По большому счёту, это вообще не удастся сделать, потому что у нынешнего президента Владимира Зеленского команда разношёрстная и неопытная», — отметил сенатор.