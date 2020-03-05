«Даст Зеленскому выигрыш по рейтингам»: Верховная рада утвердила нового премьера Украины

Верховная рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. Бывший глава правительства Алексей Гончарук накануне написал заявление об отставке, которое поддержали 353 депутата. По мнению экспертов правительство Гончарука оказалось неспособно реализовать задачи, поставленные президентом Владимиром Зеленским. Назначение Шмыгаля, отмечают аналитики, может поднять Зеленскому рейтинги, а также дать передышку на то время, пока украинцы будут присматриваться к новому премьеру.

Верховная рада на внеочередном заседании назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. Кандидатуру Шмыгаля, до этого занимавшего пост вице-премьера, на рассмотрение депутатов внёс президент Владимир Зеленский.

Напомним, бывший премьер Алексей Гончарук накануне написал заявление об отставке. Решение Гончарука поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. По закону, уход премьера влечёт за собой отставку всего кабинета министров.

Стоит отметить, что Алексей Гончарук впервые написал заявление об отставке в середине января, после того как СМИ опубликовали запись разговора, в котором человек, по голосу похожий на премьера, заявляет, что президент Владимир Зеленский не разбирается в экономике. О втором заявлении Гончарука СМИ сообщали в конце февраля. Тогда премьер якобы был раздражён публичным обсуждением его возможного увольнения.

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Также в ходе голосования Верховная рада утвердила новый состав правительства, предложенный Денисом Шмыгалем. Свои должности сохранили министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

Шмыгаль предложил Раде назначить на пост вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, на пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

При этом министром социальной политики новый премьер предложил назначить Марину Лазебную, министром молодёжи и спорта Вадима Гутцайта, министром по делам ветеранов Сергея Бессараба, министром кабинета министров Олега Немчинова, министром развития общин и территорий Алексей Чернышёва, министром здравоохранения Илью Емца и министром финансов Украины Игоря Уманского.

Министром обороны Украины Рада назначила генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана, а главой МИД — Дмитрия Кулебу.

РИА Новости

© Стрингер

Владимир Зеленский, комментируя работу старого кабмина, высказал недовольство ситуацией с экономикой Украины, заявив, что она «брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле».

Кроме того, он отметил, что правительство Гончарука не справилось с коррупцией.

В свою очередь, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич назвал отставку Гончарука победой жителей страны и оппозиционных сил. Он заявил, что с правительством Гончарука Украина «потеряла полгода», а работа старого кабмина сделала жизнь украинцев тяжелее.

«При этом я отдаю должное (президенту Украины Владимиру. — RT) Зеленскому, который нашёл в себе силы признать ошибку. Лучше признать ошибку и пытаться её исправить, чем постоянно жить в ошибке», — цитирует Шуфрича РИА Новости.

Сам Денис Шмыгаль, говоря о приоритетах в работе украинского правительства, обратил внимание на необходимость пересмотра государственного бюджета на 2020 год, погашения зарплатных задолженностей перед шахтёрами и противостояния вспышке коронавируса.

«Считаю, что мы должны пересмотреть госбюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев», — заявил Шмыгаль во время выступления в Раде.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с RT подтвердил, что Алексей Гончарук не оправдал доверие Зеленского.

«Более того, у нас никогда ещё не было столь непрофессионального премьер-министра. Это случайный человек, и все давно в этом убедились. Что касается Шмыгаля, он не был замечен в реализации каких-то крупных стратегических проектов, часто менял место работы. Из того, что он говорил, его приоритеты выглядят более разумными. Вопрос в том, сможет ли он всё это реализовать», — рассказал он.

Комментируя обновление кабинета министров, Погребинский высказал мнение, что внешняя политика «станет делом администрации президента», в связи с чем не важно, кто возглавит МИД страны.

Алексей Гончарук

РИА Новости

© Стрингер

Владимир Зеленский на фоне падения рейтинга власти и надвигающего экономического кризиса попытался исправить ситуацию, полагает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Эксперт отметил, что правительство Гончарука стало самым «коротким» полноценным правительством в истории Украины.

«Да, Гончарук не оправдал надежды Зеленского. Более того, правительство начало создавать огромное количество информационных и политических кризисов. Оно оказалось неспособным достигать тех целей, которые установил президент, было достаточно внешнезависимым. Всё это привело к такой быстрой отставке», — пояснил он.

Назначение Шмыгаля, по мнению эксперта, стало серьёзным политическим поворотом, который «даст Зеленскому выигрыш как по рейтингам, так и по времени».

«Он ориентирован на внутренних олигархов, он компетентен. Общество какое-то время будет присматриваться к новому правительству и для власти будет определённая передышка в части информационного общественного давления», — заключил Бортник.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказал мнение, что Шмыгаль — «слабая фигура» без серьёзного опыта управления.

«Возможно, из-за этого Зеленский его и выбрал, чтобы не было конкуренции. Да, он финансист, работал в каких-то президентских и околопрезидентских структурах. Но нельзя говорить о том, что он опытный управленец, проходил какие-то ступени в исполнительной власти. Складывается ощущение, что он достаточно часто менял место работы. Пока сложно сказать, сумеет ли Денис Шмыгаль изменить ситуацию на Украине к лучшему. По большому счёту, это вообще не удастся сделать, потому что у нынешнего президента Владимира Зеленского команда разношёрстная и неопытная», — отметил сенатор.