На Украине назначили нового министра обороны
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Как пишет телеканал «112 Украина», за его кандидатуру проголосовали 285 парламентариев.
В ходе голосования украинский парламент также утвердил новый состав правительства, который был предложен новым премьером Денисом Шмыгалем.
Свои должности сохранили в том числе глава МВД Арсен Аваков и министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Главой МИД Украины был назначен Дмитрий Кулеба.
4 марта Рада отправила Алексея Гончарука в отставку с поста председателя правительства.
На пост премьера был назначен Денис Шмыгаль.