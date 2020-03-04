На Украине назначили нового министра обороны

Верховная рада назначила министром обороны Украины генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана.

Как пишет телеканал «112 Украина», за его кандидатуру проголосовали 285 парламентариев.

В ходе голосования украинский парламент также утвердил новый состав правительства, который был предложен новым премьером Денисом Шмыгалем.

Свои должности сохранили в том числе глава МВД Арсен Аваков и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Главой МИД Украины был назначен Дмитрий Кулеба.

4 марта Рада отправила Алексея Гончарука в отставку с поста председателя правительства.

На пост премьера был назначен Денис Шмыгаль.