На Украине назначили нового министра обороны

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Верховная рада назначила министром обороны Украины генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана.
На Украине назначили нового министра обороны
  • © Официальный сайт Минобороны Украины

Как пишет телеканал «112 Украина», за его кандидатуру проголосовали 285 парламентариев. 

В ходе голосования украинский парламент также утвердил новый состав правительства, который был предложен новым премьером Денисом Шмыгалем.

Свои должности сохранили в том числе глава МВД Арсен Аваков и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Главой МИД Украины был назначен Дмитрий Кулеба.

4 марта Рада отправила Алексея Гончарука в отставку с поста председателя правительства.

На пост премьера был назначен Денис Шмыгаль

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