Верховная рада назначила главу МИД Украины

Верховная рада в ходе заседания утвердила Дмитрия Кулебу главой МИД Украины. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Трансляцию голосования вёл телеканал «112 Украина».

Его кандидатуру поддержали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Против Кулебы выступили 70 парламентариев.

Ранее Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра и всего кабмина. За отставку Гончарука проголосовали 353 депутата, против — 0. Ещё 49 депутатов воздержались, девять не голосовали.

Верховная рада утвердила Вадима Пристайко главой МИД Украины в августе 2019 года.