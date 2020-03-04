Верховная рада назначила главу МИД Украины

Короткая ссылка
Верховная рада в ходе заседания утвердила Дмитрия Кулебу главой МИД Украины. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Верховная рада назначила главу МИД Украины
  • Reuters

Трансляцию голосования вёл телеканал «112 Украина».

Его кандидатуру поддержали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Против Кулебы выступили 70 парламентариев.

Ранее Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра и всего кабмина. За отставку Гончарука проголосовали 353 депутата, против — 0. Ещё 49 депутатов воздержались, девять не голосовали.

Верховная рада утвердила Вадима Пристайко главой МИД Украины в августе 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить