Рада отправила в отставку премьер-министра Украины

Верховная рада Украины одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Президент Украины Владимир Зеленский перед голосованием по вопросу отставки Гончарука выступил перед депутатами.

Трансляцию вёл телеканал «112 Украина».

За отставку Гончарука проголосовали 353 депутата, против — 0. Ещё 49 депутатов воздержались, девять — не голосовали.

«Мне не стыдно за это правительство, но мы бы хотели им гордиться. Кабмин сделал больше, чем предыдущие правительства. Но это скорее минус предыдущим кабминам, а не плюс этому правительству», — заявил Зеленский.

Он отметил, что 3 марта в Верховную раду было подано заявление Гончарука об отставке.

«Прошу депутатов дать оценку правительству своим голосованием», — сказал Зеленский.

Выступая перед депутатами, Гончарук заявил, что его правительство перекрыло множество теневых схем в стране, в связи с чем появилось «много грязи» по отношению к кабмину.

Также он положительно отозвался о Зеленском в качестве президента. Гончарук заявил, что намерен помогать развитию Украины вне зависимости от того, какую должность будет занимать.

Ранее комитет украинского парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект об отставке Гончарука.