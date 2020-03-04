Рада отправила в отставку премьер-министра Украины

Короткая ссылка
Верховная рада Украины одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Президент Украины Владимир Зеленский перед голосованием по вопросу отставки Гончарука выступил перед депутатами.
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины
  • РИА Новости

Трансляцию вёл телеканал «112 Украина».

За отставку Гончарука проголосовали 353 депутата, против — 0. Ещё 49 депутатов воздержались, девять — не голосовали.

«Мне не стыдно за это правительство, но мы бы хотели им гордиться. Кабмин сделал больше, чем предыдущие правительства. Но это скорее минус предыдущим кабминам, а не плюс этому правительству», — заявил Зеленский.

Он отметил, что 3 марта в Верховную раду было подано заявление Гончарука об отставке.

«Прошу депутатов дать оценку правительству своим голосованием», — сказал Зеленский. 

Выступая перед депутатами, Гончарук заявил, что его правительство перекрыло множество теневых схем в стране, в связи с чем появилось «много грязи» по отношению к кабмину.

Также он положительно отозвался о Зеленском в качестве президента. Гончарук заявил, что намерен помогать развитию Украины вне зависимости от того, какую должность будет занимать.

Ранее комитет украинского парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект об отставке Гончарука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить