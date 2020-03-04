Комитет Рады поддержал проект об отставке Гончарука

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект решения об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом заявил депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Качура в эфире канала «112 Украина».

«Несколько минут назад мы подписали постановление о прекращении полномочий и об отставке премьер-министра. Отставка премьер-министра влечёт за собой отставку всего кабинета министров», — сказал он.

Ранее «Громадське» со ссылкой на источники в партии «Слуга народа» сообщал, что по итогам заседания парламента Украины 4 марта свои посты могут покинуть несколько министров, в том числе глава Минобороны Андрей Загороднюк и министр социальной политики Юлия Соколовская.

Как отмечалось, пост премьер-министра Украины вместо Гончарука может занять министр развития общин Денис Шмыгаль.