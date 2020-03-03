Источники сообщили о возможных перестановках в кабмине Украины

По итогам заседания парламента Украины 4 марта свои посты могут покинуть несколько министров, в том числе глава Минобороны Андрей Загороднюк и министр социальной политики Юлия Соколовская, сообщает «Громадьске» со ссылкой на источники из «Слуги народа».

Как пишет издание, также в отставку могут уйти министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая и министр образования Анна Новосад, министр кабмина Дмитрий Дубилет и министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков сохранит свой пост, говорится в сообщении. Подчёркивается, что МИД может возглавить Дмитрий Кулеба, который в настоящее время является вице-премьером по вопросам евроинтеграции.

Также уточняется, что министром обороны будет выдвинут Андрей Таран, который ранее работал военным атташе при посольстве Украины в США.

Ранее в парламентской фракции партии «Слуга народа» сообщили, что поддержат инициативу об отставке нынешнего премьер-министра страны Алексея Гончарука на внеочередном заседании, которое состоится в среду, 4 марта.

Как отмечал сам Гончарук, он допускает консультации с президентом Украины и Верховной радой по вопросу отставки.