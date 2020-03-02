Премьер Украины допустил консультации с Зеленским по своей отставке

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он не подавал заявления об отставке с поста главы украинского правительства, но допускает консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.
Премьер Украины допустил консультации с Зеленским по своей отставке
  • © Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщил телеканал «112 Украина».

«Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал. Также много знаю и слышал (о возможной смене премьера. — RT). Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом», — сказал Гончарук.

Он добавил, что в настоящее время «ничего больше комментировать не хочет».

Ранее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что заявление об отставке Гончарука не поступало на рассмотрение в Раду.

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