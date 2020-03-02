Премьер Украины допустил консультации с Зеленским по своей отставке
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Об этом сообщил телеканал «112 Украина».
«Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал. Также много знаю и слышал (о возможной смене премьера. — RT). Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом», — сказал Гончарук.
Он добавил, что в настоящее время «ничего больше комментировать не хочет».
Ранее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что заявление об отставке Гончарука не поступало на рассмотрение в Раду.