В Раде отрицают получение заявления об отставке Гончарука

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Заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука на рассмотрение парламента не поступало, заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.
В Раде отрицают получение заявления об отставке Гончарука
  • © Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

«По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховую раду не поступало», — сказал Разумков.

Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос, будут ли на внеочередном пленарном заседании Рады в среду, 4 марта, рассматриваться кадровые вопросы, в частности вопрос об отставке правительства или изменении его состава.

«Есть перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной рады», — добавил Разумков.

Ранее, как сообщали СМИ, глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия заявил, что на заседании 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в кабмине страны, но не вопрос о назначении нового премьера.

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