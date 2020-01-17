Зеленский не принял отставку Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

«Я решил предоставить вам и вашему правительству шанс, если вы решите определённые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что «сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически».

17 января Гончарук подал заявление об отставке после появления в социальных сетях смонтированных аудиозаписей совещаний правительства.

По его словам, в последнее время в адрес кабмина распространяется большое количество информационных атак и манипуляций.

Он считает, что их цель — «посеять разлад внутри команды и создать впечатление, будто кто-то не уважает президента».

Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал данный шаг Гончарука «дешёвым пиар-ходом».