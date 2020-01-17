Медведчук назвал заявление премьера Украины об отставке пиар-ходом

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Руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал «дешёвым пиар-ходом» заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщила его пресс-служба в Facebook.
Медведчук назвал заявление премьера Украины об отставке пиар-ходом
  • РИА Новости

Он напомнил, что Гончарук подал украинскому президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом внесения в парламент.

«Но такое заявление, в соответствии со статьёй 115 Конституции Украины, премьер-министр может подать только Верховной раде, а не президенту. В данном случае это дешёвый пиар-ход Гончарука, не имеющий ничего общего с уходом с поста премьер-министра», — заявил Медведчук.

По его мнению, кабмин и Гончарук «заслужили отставку, но её, к сожалению, не будет».

17 января Гончарук заявил, что подал заявление об отставке после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний украинского правительства.

В офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский получил заявление Гончарука.

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