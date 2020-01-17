Премьер Украины подал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его украинскому президенту Владимиру Зеленскому на фоне появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей с совещаний украинского правительства. Об этом Гончарук написал в своём Facebook.

По его словам, в последние дни «в сеть были слиты файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве». Гончарук добавил, что содержание этих файлов «искусственно создаёт представление», будто премьер и его команда не уважают Зеленского.

«Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это неправда», — заявил он.

По словам Гончарука, Зеленский является для него «образцом открытости и порядочности».

«Однако чтобы убрать всякие сомнения касательно нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — заявил он.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала отставки правительства Украины во главе с Алексеем Гончаруком.

«СТРАНА.ua» сообщала о публикации в YouTube ролика с якобы аудиозаписью совещания, на котором Гончарук заявляет об «очень примитивном понимании экономических процессов» украинским лидером Владимиром Зеленским, говорит, что в голове у него «пустое место», «туман», а себя называет «полным профаном в экономике».