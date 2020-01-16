Украинская партия призвала к отставке правительства

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Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) потребовала отставки правительства Украины во главе с Алексеем Гончаруком.
Украинская партия призвала к отставке правительства
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Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует отставки Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины и смены всего состава правительства. Каждый день их пребывания у власти дискредитирует президента и ведёт к обострению социально-экономического кризиса в стране», — говорится в заявлении.

По мнению политсилы, в настоящий момент украинский кабмин является «сбродом безграмотных ликвидаторов», в то время как стране «нужно правительство компетентных управленцев, защищающее национальные интересы».

Также во фракции указали, что совсем недавно Гончарук оказался в центре скандала, когда он «вместе со своей командой придумывал, как обмануть президента Владимира Зеленского и украинский народ сказками о ситуации в стране».

Ранее «СТРАНА.ua» сообщала о публикации в YouTube ролика с якобы аудиозаписью совещания, на котором Гончарук заявляет об «очень примитивном понимании экономических процессов» украинским лидером Владимиром Зеленским, говорит, что в голове у него «пустое место», «туман», а себя называет «полным профаном в экономике».

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