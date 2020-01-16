В Госохране отрицают слив записи с критикой Зеленского Гончаруком

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В Управлении государственной охраны Украины отрицают причастность к обнародованию в сети аудиозаписи с якобы совещания украинского премьер-министра Алексея Гончарука.
В Госохране отрицают слив записи с критикой Зеленского Гончаруком
  • ©president.gov.ua

«Информация о сливе аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Украины Управлением государственной охраны Украины, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности!» — говорится в заявлении в Facebook.

Отмечается, что задачей госохраны является недопущение прослушивания должностных лиц.

Ранее «СТРАНА.ua» сообщала о публикации в YouTube ролика с якобы аудиозаписью совещания, на котором Гончарук заявляет об «очень примитивном понимании экономических процессов» украинским лидером Владимиром Зеленским, говорит, что в голове у него «пустое место», «туман», а себя называет «полным профаном в экономике».

В октябре стало известно, что в одном кабинете здания Государственного бюро расследований Украины обнаружили аппаратуру для прослушки.

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