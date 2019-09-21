В кабинете главы ГБР Украины нашли аппаратуру для прослушки

Короткая ссылка
Руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушки.
В кабинете главы ГБР Украины нашли аппаратуру для прослушки
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Telegram-канал Трубы.

«Сегодня в моём кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит прослушка в одном месте или в нескольких — выясняем, как и то, к кому она приведёт», — написал директор ГБР.

По словам Трубы, с помощью данного оборудования неизвестные записали много конфиденциальной информации о состоянии производств, которые он обсуждает со следователями.

Ранее Печерский райсуд Киева разрешил ГБР изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить