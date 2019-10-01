В ещё одном кабинете ГБР Украины нашли оборудование для прослушки

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В ещё одном кабинете здания Государственного бюро расследований Украины обнаружили аппаратуру для прослушки.
В ещё одном кабинете ГБР Украины нашли оборудование для прослушки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на заявление директора ГБР Романа Трубы.

«Цинизм и дерзость этого преступления заключается в том, что не только в кабинете директора были обнаружены такие средства прослушивания. В другом кабинете также», — сообщил он, отказавшись уточнять, в каком ещё помещении было размещено оборудование.

По словам Трубы, ГБР занимается расследованием в связи с данными фактами самостоятельно, так как в установке прослушки также подозревают бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушки.

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