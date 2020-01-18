Премьер Украины прокомментировал отказ принять его отставку
- © РИА Новости
В своём Facebook Гончарук заявил, что у правительства Украины «высокий кредит доверия от президента и людей».
Он добавил, что кабмин осознаёт возложенную на него ответственность. По словам украинского премьера, его команда «готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране».
«Впереди тяжёлая и упорная работа», — заявил он.
17 января Гончарук подал заявление об отставке после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний кабмина. Украинский президент отказался принимать отставку премьера.
После этого Гончарук пообещал Зеленскому подготовить до 4 февраля промежуточный отчёт о работе кабмина.