Премьер Украины прокомментировал отказ принять его отставку

Глава украинского правительства Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского принять его заявление об отставке.

В своём Facebook Гончарук заявил, что у правительства Украины «высокий кредит доверия от президента и людей».

Он добавил, что кабмин осознаёт возложенную на него ответственность. По словам украинского премьера, его команда «готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране».

«Впереди тяжёлая и упорная работа», — заявил он.

17 января Гончарук подал заявление об отставке после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний кабмина. Украинский президент отказался принимать отставку премьера.

После этого Гончарук пообещал Зеленскому подготовить до 4 февраля промежуточный отчёт о работе кабмина.