Гончарук пообещал Зеленскому подготовить отчёт о работе правительства
- © Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«По результатам встречи Алексей Гончарук пообещал до 4 февраля подготовить промежуточный отчёт о деятельности кабмина и представить его в парламенте», — говорится в сообщении.
Как отмечается, депутатам презентуют концепцию усиленного кабинета министров, а также его частичного организационного переформатирования.
17 января Гончарук подал заявление об отставке после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний кабмина. Зеленский отказался принимать её.