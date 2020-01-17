Гончарук пообещал Зеленскому подготовить отчёт о работе правительства

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал президенту Владимиру Зеленскому подготовить до 4 февраля промежуточный отчёт о работе правительства. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.
Гончарук пообещал Зеленскому подготовить отчёт о работе правительства
  • © Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«По результатам встречи Алексей Гончарук пообещал до 4 февраля подготовить промежуточный отчёт о деятельности кабмина и представить его в парламенте», — говорится в сообщении.

Как отмечается, депутатам презентуют концепцию усиленного кабинета министров, а также его частичного организационного переформатирования.

17 января Гончарук подал заявление об отставке после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний кабмина. Зеленский отказался принимать её.

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