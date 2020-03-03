СМИ назвали имя кандидата на пост премьера Украины

Пост премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука может занять Денис Шмыгаль, который находится на должности министра развития общин. Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на источники в партии «Слуга народа».

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Как указывает издание, соответствующее предложение депутатам фракции сделал президент Владимир Зеленский. Ранее в парламентской фракции партии «Слуга народа» сообщили, что поддержат инициативу об отставке нынешнего премьер-министра страны Алексея Гончарука на внеочередном заседании, которое состоится в среду, 4 марта. Как отмечал сам Гончарук, он допускает консультации с президентом Украины и Верховной радой по вопросу отставки.