СМИ назвали имя кандидата на пост премьера Украины

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Пост премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука может занять Денис Шмыгаль, который находится на должности министра развития общин. Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на источники в партии «Слуга народа».
СМИ назвали имя кандидата на пост премьера Украины
  • © president.gov.ua

Как указывает издание, соответствующее предложение депутатам фракции сделал президент Владимир Зеленский.

Ранее в парламентской фракции партии «Слуга народа» сообщили, что поддержат инициативу об отставке нынешнего премьер-министра страны Алексея Гончарука на внеочередном заседании, которое состоится в среду, 4 марта.

Как отмечал сам Гончарук, он допускает консультации с президентом Украины и Верховной радой по вопросу отставки.

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