СМИ назвали имя кандидата на пост премьера Украины
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Как указывает издание, соответствующее предложение депутатам фракции сделал президент Владимир Зеленский.
Ранее в парламентской фракции партии «Слуга народа» сообщили, что поддержат инициативу об отставке нынешнего премьер-министра страны Алексея Гончарука на внеочередном заседании, которое состоится в среду, 4 марта.
Как отмечал сам Гончарук, он допускает консультации с президентом Украины и Верховной радой по вопросу отставки.