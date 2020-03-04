Рябошапка заявил об отсутствии оснований для своей отставки
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«Уверен в том, что нет оснований для моей отставки. Всё остальное — это политические провокации», — сказал он.
Рябошапка отметил, что большинство депутатов не поддержало его отставку.
Кроме того, по словам генпрокурора Украины, данный вопрос не обсуждался в ходе его разговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее депутат от украинской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что зарегистрировал в Раде постановление о выражении недоверия Рябошапке.