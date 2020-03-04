Рябошапка заявил об отсутствии оснований для своей отставки

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью «Главкому» заявил, что оснований для его отставки нет, несмотря на регистрацию в Верховной раде постановления о выражении ему вотума недоверия.

«Уверен в том, что нет оснований для моей отставки. Всё остальное — это политические провокации», — сказал он.

Рябошапка отметил, что большинство депутатов не поддержало его отставку.

Кроме того, по словам генпрокурора Украины, данный вопрос не обсуждался в ходе его разговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее депутат от украинской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что зарегистрировал в Раде постановление о выражении недоверия Рябошапке.





