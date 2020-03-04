Рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем. Трансляцию голосования вёл телеканал «112 Украина».

В рамках пакетного голосования Верховная рада утвердила 13 новых членов правительства.

Как передаёт ТАСС, свои должности сохранили министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

Как уточняет Интерфакс Украина, Шмыгаль предложил Раде назначить на пост вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, на пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадима Пристайко.

При этом министром социальной политики новый премьер предложил назначить Марину Лазебную, министром молодёжи и спорта — Вадима Гутцайта, министром по делам ветеранов — Сергея Бессараба, министром кабинета министров — Олега Немчинова, министром развития общин и территорий — Алексея Чернышёва, министром здравоохранения — Илью Емца и министром финансов Украины — Игоря Уманского.

Также Шмыгаль заявил, что в правительстве остаётся четыре вакантных места.

Ранее депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура заявил, что Шмыгаль внёс на рассмотрение парламента представление о назначении десяти министров и трёх вице-премьеров.

4 марта Верховная рада Украины отправила Алексея Гончарука в отставку с поста главы правительства страны. На пост премьера Украины был назначен Денис Шмыгаль.