Шмыгаль внёс в Раду представление о назначении 10 министров

Короткая ссылка
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс на рассмотрение Верховной рады представление о назначении 10 министров и трёх вице-премьеров. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном депутатом от партии «Слуга народа» Александром Качурой.
Шмыгаль внёс в Раду представление о назначении 10 министров
  • Reuters

«Вношу по предложению депутатской фракции «Слуга народа» в Верховной раде, которая имеет право коалиции депутатских фракций, представление о назначении», — цитирует ТАСС проект постановления, опубликованный в Telegram-канале Качуры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде Украины назначить Дмитрия Кулебу на пост главы МИД и Андрея Тарана — на должность главы Минобороны.

4 марта Верховная рада Украины отправила Алексея Гончарука в отставку с поста главы правительства страны. На пост премьера Украины был назначен Денис Шмыгаль

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить