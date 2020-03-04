Шмыгаль внёс в Раду представление о назначении 10 министров

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс на рассмотрение Верховной рады представление о назначении 10 министров и трёх вице-премьеров. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном депутатом от партии «Слуга народа» Александром Качурой.

Reuters

«Вношу по предложению депутатской фракции «Слуга народа» в Верховной раде, которая имеет право коалиции депутатских фракций, представление о назначении», — цитирует ТАСС проект постановления, опубликованный в Telegram-канале Качуры. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде Украины назначить Дмитрия Кулебу на пост главы МИД и Андрея Тарана — на должность главы Минобороны. 4 марта Верховная рада Украины отправила Алексея Гончарука в отставку с поста главы правительства страны. На пост премьера Украины был назначен Денис Шмыгаль.