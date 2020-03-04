Зеленский предложил кандидатов на посты глав МИД и Минобороны
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дмитрия Кулебу на пост министр иностранных дел Украины и Андрея Тарана на пост министра обороны страны.
- РИА Новости
Соответствующий президентский законопроект внесён на рассмотрение парламента, сообщается на сайте Рады.
Ранее Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра.
Позднее парламент назначил премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.
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