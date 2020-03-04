Зеленский предложил кандидатов на посты глав МИД и Минобороны

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дмитрия Кулебу на пост министр иностранных дел Украины и Андрея Тарана на пост министра обороны страны.

РИА Новости