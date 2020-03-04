Зеленский предложил кандидатов на посты глав МИД и Минобороны

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Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дмитрия Кулебу на пост министр иностранных дел Украины и Андрея Тарана на пост министра обороны страны.
Зеленский предложил кандидатов на посты глав МИД и Минобороны
  • РИА Новости

Соответствующий президентский законопроект внесён на рассмотрение парламента, сообщается на сайте Рады.

Ранее Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра.

Позднее парламент назначил премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

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