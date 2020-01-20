Премьерный отказ: к каким последствиям может привести несостоявшаяся отставка главы кабмина Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не стал увольнять премьер-министра Алексея Гончарука. Глава кабмина подал прошение об отставке после скандала с публикацией аудиозаписи, которая якобы была сделана на совещании украинского правительства. На ней предполагаемый премьер говорит, что у президента «очень примитивное» понимание экономических процессов. Источники RT в политических партиях Украины полагают, что такой реакцией Зеленский продемонстрировал собственную политическую слабость и это может грозить ему снижением рейтингов. Кроме того, собеседники уверены, что история выявила наличие серьёзного раскола внутри пропрезидентской партии «Слуга народа».

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук впервые вместе посетили публичное мероприятие. Произошло это во время встречи прилетевшего в Киев самолёта с телами 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране.

Также по теме «Передал президенту»: премьер-министр Украины написал заявление об отставке Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой мужчина голосом,...

Таким образом политики поставили символическую точку в конфликте, поводом для которого послужила публикация в соцсетях аудиозаписи совещания украинского правительства. На ней, предположительно, Гончарук называл «очень примитивным» понимание президентом экономических процессов в стране. Себя он при этом назвал «полным профаном в экономике».

После последовавшего за этим скандала Гончарук написал заявление об уходе со своей должности, однако глава государства на личной встрече с премьер-министром объявил, что не принимает отставку.

«Я решил предоставить вам и вашему правительству шанс, если вы решите определённые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», — сказал Зеленский.

В ответ Гончарук в Facebook назвал решение президента не отправлять его в отставку свидетельством «высокого кредита доверия», который выдал правительству глава государства.

Решение Зеленского вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе и СМИ. Известный украинский журналист, редактор портала «СТРАНА.ua» Игорь Гужва в Facebook охарактеризовал историю с несостоявшейся отставкой Гончарука как свидетельство того, что «соросята» (то есть группа в партии «Слуга народа», связанная с американским миллиардером Джорджем Соросом) начала самостоятельную политическую игру.

«Они как бы говорят: «Володя. Люди из твоей фракции нас атакуют постоянно. И нам это надоело. Определись — ты с кем? С ними? Или с нами?» — написал Гужва.

Украинский правовед Владимир Журавский в блоге телеканала «112» назвал историю с публикацией аудиозаписи совещания в правительстве и последующую несостоявшуюся отставку Гончарука «двойным унижением» для Зеленского. И Журавский, и Гужва обращают внимание на то, что премьер-министра демонстративно поддержал Запад. Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) весьма положительно охарактеризовало работу премьер-министра.

«Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ (Национального банка Украины. — RT) способствовала укреплению экономики Украины», — отмечается в комментарии представительства агентству Интерфакс-Украина.

Угроза досрочных выборов

Источники RT в украинских партиях оценили инцидент с несостоявшейся отставкой Гончарука как свидетельство слабости президента и предвестник возможных политических перемен в государстве.

«Шоу с отставкой премьер-министра показало сразу несколько важных тенденций. Первая: глава правительства хочет автономности и не готов выполнять волю президента, что плохо для Зеленского. Вторая: Украина по-прежнему находится под внешним управлением. Зеленский не рискует идти на конфронтацию с западными партнёрами. За подобный демарш в любой нормальной стране увольняют, но Зеленский дал Гончаруку второй шанс. И всё потому, что Гончарука поддерживают на Западе. Логика главы государства вполне понятна: Украина не может жить без западных кредитов, а отношения с Россией испорчены. А, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку», — говорит источник RT в партии «Слуга народа».

Собеседник RT из партии «Батькивщина», в свою очередь, полагает, что Гончарук и не собирался в отставку.

«Гончарук фактически потребовал себе больше полномочий, прекрасно понимая, что его не уволят. Реакция президента на происходящее может привести к падению его рейтинга. На Украине слабых политиков не любят. Зеленский проиграл в этой ситуации», — говорит депутат.

Также по теме От Донбасса до земельной реформы: как Киев будет решать ключевые проблемы в 2020 году В наступившем 2020 году украинскому правительству предстоит решить целый ряд проблем. Главной из них эксперты называют урегулирование...

Следует отметить, что Гончарук в ходе своего выступления перед депутатами попытался объяснить, почему он подал заявление Зеленскому, а не в секретариат Верховной рады. По его словам, оно написано на имя председателя Рады, и президент мог в любой момент перенаправить это заявление в парламент.

«Это связано с тем, что мы одна команда. Мы все пришли в парламент, во власть, изменять страну благодаря этому человеку, благодаря Владимиру Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%», — заявил он.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что прошение об отставке было больше похоже на ультиматум.

«Он хотел добиться, чтобы президент его оставил, и получил то, что хотел. Президент в данном случае проиграл», — сказал эксперт RT.

При этом история с аудиозаписями показала наличие серьёзных разногласий внутри пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде, считает источник RT в партии «Голос».

«Часть депутатов, которые ориентированы на Игоря Коломойского, громче всех кричали о необходимости уволить Гончарука. Другая часть депутатов, наоборот, поддерживают премьера. Это говорит о большом кризисе внутри партии, а это означает, что вероятность досрочных выборов в парламент растёт», — сказал депутат, добавив, что на новых выборах «Слуга народа» не сможет показать такого же хорошего результата, как ранее.

Доказательство слабости

Эксперты считают, что, оставив Гончарука на посту, украинский президент допустил ошибку, за которую ему придётся расплачиваться, возможно, уже в ближайшее время.

«С точки зрения ожиданий избирателей, Зеленский должен был уволить Гончарука или выступить с более жёстким заявлением. Все на Украине, да и за её пределами, внимательно следили за скандалом, который показал слабость Зеленского. Это может в дальнейшем усилить его конфликт не только с правительством, от действий которого зависят рост благосостояния населения и рейтинги самого Зеленского, но и с НБУ, и даже с Верховной радой», — говорит источник RT в Киевском международном институте социологии.

Заседание Верховной рады Украины в Киеве

РИА Новости

В свою очередь, Михаил Погребинский полагает, что Зеленский должен был передать заявление об отставке Гончарука в Верховную раду и настоять, чтобы она приняла решение о его уходе.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT предположил, что конфликт Зеленского и Гончарука стал первым туром «в борьбе между командами Игоря Коломойского и Сороса». По его словам, украинский олигарх поддерживает Зеленского, американский миллиардер — Гончарука.

«Команда Сороса одержала победу: Зеленский не отправил в отставку премьер-министра. Гончарук не случайно обратился именно к президенту, а не в Верховную раду. Он хотел, чтобы Зеленский сделал выбор, тем самым показав, кто сильнее, с кем он может себе позволить ссориться, а с кем — нет. Вот президент и показал», — заключил эксперт.