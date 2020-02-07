«Рассмотрение закона может зависнуть»: каковы перспективы запуска продажи сельскохозяйственных земель на Украине

Верховная рада Украины не приняла в четверг во втором чтении непопулярный в обществе законопроект, разрешающий продажу сельхозугодий. Оппозиционные партии организовали уличные митинги и попытались заблокировать работу парламента. В результате спикер рады Дмитрий Разумков не смог попасть на своё рабочее место. Заседание пришлось проводить его заместителю Руслану Стефанчуку. На повестке дня украинских депутатов — рассмотрение более 4 тыс. поправок. 6 февраля им удалось проголосовать лишь по 184 инициативам. В пятницу депутаты продолжат рассмотрение поправок к скандальному законопроекту. Источники RT в политических партиях Украины прогнозируют, что утверждение документа об обороте сельхозугодий может затянуться на неопределённый срок.

Верховная рада Украины не смогла 6 февраля принять во втором чтении законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук закрыл вечернее заседание, сообщив, что обсуждение поправок продолжится в пятницу, после 11:30 (12:30 мск). В четверг депутаты смогли обсудить 184 поправки.

Принята была только одна — об обязанности устанавливать право сервитута, то есть ограниченного использования чужих земельных участков. Цель изменения — избежать ситуаций, когда владелец не может подобраться к своей земле, окружённой по периметру участками, принадлежащими другим собственникам.

Заседание парламента сопровождалось потасовками с участием представителей «Слуги народа», «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ). Часть депутатов окружила трибуну, а Юлия Тимошенко прорвалась к президиуму и оторвала провода у главного микрофона, который установлен на месте спикера Дмитрия Разумкова, тем самым помешав председателю Верховной рады Украины занять рабочее место. Заседание пришлось вести Стефанчуку.

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«Пиар не должен быть выше государственной позиции. Кто-то поддерживает рынок земли, кто-то против, но давайте уважать друг друга и договорённости. До сегодняшнего дня мы почти всегда находили общий язык и выполняли обещания. Сегодня пошло не так», — сказал позднее Разумков с трибуны, куда его пропустили депутаты ОПЗЖ.

Неспокойно было и на центральных улицах Киева. Перед зданием Верховной Рады собрались, как сообщали СМИ, сотни митингующих с требованием не допустить открытия рынка земли. Акцию протеста организовали депутаты «Батькивщины» и националистической партии «Свобода». Активисты считают законопроект предательством интересов Украины и грабежом народа.

Ещё один митинг прошёл возле здания офиса президента Украины, расположенного в десяти минутах ходьбы от парламента. На нём собрались уже сторонники поэтапного открытия рынка земли. Протестующие настаивали на том, чтобы власти гарантировали финансовый инструмент, который позволит покупать землю «малым и средним аграриям».

Согласно данным социологических служб, большинство украинцев выступает против открытия рынка земли для иностранцев. По данным Института Горшенина на декабрь 2019 года, такую позицию занимает 86,1% граждан. При этом 47,4% респондентов выступают против продажи сельхозугодий украинским компаниям и гражданам.

«В «Слуге народа» нет большинства»

Главными сторонниками утверждения законопроекта №2178-10 являются лично Владимир Зеленский и премьер-министр страны Алексей Гончарук. Их позицию соответственно разделяет большинство депутатского корпуса «Слуги народа».

Против принятия документа выступают все оппозиционные фракции (ОПЗЖ, «Батькивщина», «Европейская солидарность»), за исключением «Голоса» музыканта Святослава Вакарчука. Данная партия поддерживает идею открытия рынка земли, но в интересах мелких и средних фермеров.

Акция протеста против закона о запуске рынка земли

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В первом чтении, которое состоялось 13 ноября 2019 года, в поддержку законопроекта об обороте сельхозугодий проголосовали 240 депутатов (общее число мест в Верховной раде — 450, однако 27 мандатов остаются вакантными). Из них 227 — представители «Слуги народа», остальные 13 — внефракционные народные избранники.

Изначально офис Зеленского рассчитывал, что парламент одобрит закон о свободном обороте сельхозугодий до 1 декабря 2019 года. Однако рассмотрение земельной реформы забуксовало: оппозиционные депутаты начали массово вносить поправки, а улицы в центре Киева неоднократно заполнялись протестующими.

Источники RT в Верховной раде считают, что законопроект о продаже земли будет очень сложно принять в ближайшей перспективе из-за необходимости рассмотрения всех депутатских поправок. В общей сложности их накопилось 4018.

В свою очередь, собеседник RT в партии «Голос» сообщил, что сейчас на Украине ходит очень много слухов о возможном подкупе депутатов путём передачи выдвиженцам оппозиционных фракций различных высокопоставленных государственных должностей. Ко всему прочему, ситуация вокруг законопроекта №2178-10 осложняется отсутствием единства в самой правящей партии «Слуга народа».

«Офис президента действительно проводил переговоры с другими политическими партиями о поддержке законопроекта, хотя даже в «Слуге народа» сейчас нет большинства, необходимого для принятия закона во втором чтении. Может оказаться, что голосовать за законопроект будет некому. Офис президента молчит по этому поводу и понятно почему», — говорит представитель «Голоса».

Собеседник RT в «Европейской солидарности» прогнозирует, что обсуждение законопроекта об обороте сельхозугодий может затянуться на срок до одного года. Однако, если документ всё же будет принят в ближайшее время, то запустить рынок земли с 1 октября 2020 года, как это планируют сделать власти, вряд ли получится.

«Правки, которые внесли депутаты, — самые разные. Среди изменений, например, есть предложение продлить действие моратория на продажу земли на 10 лет. Рассмотрение закона может зависнуть даже не на два месяца, как говорят наши коллеги, а на год. В любом случае с 1 октября открыть рынок земли банально не успеют. Я не понимаю, почему Зеленский рассчитывал на быстрое принятие такого важнейшего для страны законопроекта», — сказал парламентарий от «Европейской солидарности».

Источник RT в партии «Батькивщина» считает, что Зеленский «совершает одну ошибку за другой». По его мнению, процедура подготовки Украины к открытию рынка сельхозугодий должна занять как минимум несколько лет и сопровождаться последовательной подготовкой общественного мнения.

«Рынок земли не нужно было трогать — это священная для украинцев тема. Более опытный Порошенко откладывал этот вопрос не просто так. А теперь Зеленский столкнулся с массой проблем: в Раде драки и блокирование трибун, на улицах — акции протеста. Конечно, можно игнорировать мнения людей, но украинцы любят собираться на Майдане. И я бы рекомендовал Зеленскому об этом помнить», — подчеркнул депутат.

«Залатать дыры в бюджете»

Ко второму чтению законопроект № 2178-10 претерпел некоторые изменения. Его редактированием занимался комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады. Депутаты поменяли наиболее спорные пункты предыдущей версии законопроекта, посвящённые приватизации земли иностранцами и продаже сельхозугодий в одни руки.

Так, был в 20 раз понижен порог максимальной концентрации сельхозугодий в руках одного владельца — с 210 тыс. га до 10 тыс. га.

Кроме того, авторы обновлённого документа запретили иностранным гражданам оформлять землю в собственность до решения этого вопроса на всеукраинском референдуме, проведение которого в ноябре 2019 года анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Правда, на текущий момент закон, который регламентировал бы проведение плебисцита, не принят.

Президент Украины Владимир Зеленский

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

При этом законопроект запрещает продажу сельхозугодий юридическим лицам, акционерами или конечными бенефициарами которых являются иностранные государства или граждане «страны-агрессора или оккупанта». На украинскую землю не могут претендовать юрлица, бенефициары которых зарегистрированы в офшорах или в государствах, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём. Кроме того, запрет коснётся компаний, где невозможно установить конечного выгодоприобретателя, а также организации и граждане, против которых введены санкции.

Эксперты сомневаются, что власти Украины смогут защитить интересы украинских фермеров и существенно ограничить возможность скупки земель иностранцами или подставными лицами.

В беседе с RT директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что Запад рассчитывает на полноценное открытие рынка земли. По его словам, зарубежные кредиторы воспринимают возможность сделок с сельхозугодьями Украины как некую страховку на случай невыплаты долгов.

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«Запад активно поддерживает земельную реформу. Он надеется, что приватизация поможет властям залатать дыры в бюджете. Помимо этого, западные инвесторы, видимо, рассчитывают приобрести украинские сельхозугодья, но именно сейчас, когда цена на них находится на дне из-за бедности и продолжающейся войны. Потом, если стоимость земли пойдёт вверх, её, скорее всего, перепродадут», — рассуждает Бортник.

Источник RT в партии «Слуга народа» утверждает, что по вопросу земли Запад оказывает на Зеленского огромное давление и фактически шантажирует президента Украины отказом в предоставлении кредитных траншей, если не будет запущен рынок земли с правом иностранцев на приобретение сельхозугодий.

«Заявлением о необходимости проведения референдума Зеленский пошёл на уступки противникам закона. Но когда будет референдум и будет ли вообще — никто не знает. Тем более население всё равно не поддерживает запуск рынка земли», — заявил собеседник в президентской партии.

По словам директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, Зеленский оказался в практически безвыходной ситуации. В беседе с RT он подчеркнул, что ключевым источником давления являются «демократические структуры из Вашингтона», которые рассчитывают поучаствовать в приватизации украинского земельного фонда.

«Гипотетически референдум может помочь Зеленскому как-то выкрутиться из патовой ситуации вокруг рынка земли, переложив ответственность на граждан. Но состоится ли референдум вообще? США его проведение невыгодно, а от Зеленского вряд ли стоит ожидать волевых решений. Украинской оппозиции необходимо пикетировать не офис президента и Верховную раду, а американское посольство», — резюмировал Коровин.