«Киев просто просит денег»: как Украина планирует строить сверхтяжёлые ракеты-носители

Украинское КБ «Южное» намерено создать линейку перспективных космических ракет-носителей сверхтяжёлого класса Mayak. Конструкторы рассчитывают, что они смогут выводить на орбиту от 59 до 125 тонн груза. Ракеты также предполагается использовать для запуска элементов украинской транспортной системы Земля — Луна — Земля. Эксперты смотрят на эти планы со скепсисом, поскольку, по их словам, для реализации столь масштабных проектов у Украины нет достаточной технологической базы. По мнению аналитиков, все сообщения о разработках в космической отрасли носят декларативный характер и направлены на привлечение зарубежных спонсоров.

Конструкторское бюро Украины «Южное» ведёт проектные работы по созданию целой линейки перспективных космических ракет-носителей сверхтяжёлого класса Mayak. Об этом предприятие сообщило в своём YouTube-канале.

Конструкторы бюро утверждают, что ракета Mayak-SH-3 сможет выводить на низкую околоземную орбиту 59 т полезного груза, ракета Mayak-SH-5 — 93 т, Mayak-SH-6 — 109 т, а Mayak-SH-7 — 125 т.

Ракеты планируется в том числе использовать для вывода на «опорную околоземную орбиту» украинской лунной транспортной системы Земля — Луна — Земля.

Напомним, сейчас Украина не производит собственные ракеты и не имеет своего космодрома. Что касается КБ «Южное», то организация уже на протяжении 15 лет разрабатывает ракету-носитель «Циклон-4». Изначально в проекте участвовала Бразилия, но в 2015 году расторгла договор.

Ракеты сверхтяжёлого класса в прошлом веке запускали Советский Союз (Н-1 и «Энергия») и Соединённые Штаты («Сатурн-5»). Сейчас в мире используется американская ракета сверхтяжёлого класса Falcon Heavy. Кроме того, соответствующие разработки ведут Россия («Енисей» и «Дон»), Китай (Chang Zheng-9), а также США (SLS и Big Falcon Rocket).

«Отсутствует соответствующая инфраструктура»

Перспективы завершения проектных работ по созданию линейки космических ракет-носителей сверхтяжёлого класса Mayak эксперты оценивают скептически. По их мнению, даже в том случае, если разработки и будут закончены, страна вряд ли сможет наладить производство, поскольку не обладает необходимым технологическим потенциалом.

В КБ «Южном» заявляют, что новая серия ракет Mayak будет использовать в качестве топлива пару керосин—кислород. Однако, как подчёркивают аналитики, для испытаний новых двигателей на производственных площадках Украины просто нет базы.

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Сомневаются эксперты и в конструкторском потенциале украинского бюро. Стоит напомнить, что в мае экс-президент Украины Леонид Кучма, который в своё время возглавлял завод «Южмаш», на презентации ракеты Mayak в ходе 7-й Международной конференции «Космические технологии» усомнился в том, что КБ «Южное» располагает хотя бы чертежами новых двигателей этих ракет. Так Кучма отреагировал на заявления представителей «Южмаша» и КБ «Южное» о планах Киева договориться с Казахстаном касательно использования космодрома Байконур для запусков.

Как отмечает коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, желание украинской стороны создать новую линейку, скорее всего, так и останется нереализованным.

«На Украине отсутствует соответствующая инфраструктура, нужно как минимум иметь собственный космодром, которого у Украины нет. Кроме того, даже если конструкторам и удастся спроектировать такие ракеты, их невозможно будет испытать — в стране нет таких мощностей», — пояснил Леонков в разговоре с RT.

Эксперт обратил внимание и на «экономическую составляющую дела».

«Надо учитывать, что украинская экономика живёт за счёт МВФ, а госдолг растёт, поэтому говорить о развитии высокотехничной отрасли даже не приходится», — отметил аналитик.

По его мнению, у Киева мало шансов найти спонсора, который был бы готов профинансировать такие начинания.

«Спонсор должен будет вложиться в инфраструктуру, а это дорого — речь идёт о миллиардных капиталовложениях, которые должны окупаться. Кроме того, будет необходимо выстроить дополнительную структуру, которая могла бы отслеживать, например, спутники», — сказал эксперт.

Алексей Леонков также напомнил, что ранее украинская сторона уже пыталась привлечь к сотрудничеству в космической сфере Южную Корею, Китай и США, а также ряд европейских стран, но безуспешно.

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«С государством, у которого слабая экономика, никто в мире не будет заключать контракты такого рода. Кроме того, все знают, что на Украине достаточно сильная коррупционная составляющая. Далеко не факт, что выделенные на проект деньги будут потрачены по назначению», — считает аналитик.

В то же время военный эксперт Борис Юлин допускает, что если в конечном итоге разработки новых ракет всё-таки будут завершены, такого рода проект может профинансировать Запад, руководствуясь политическими соображениями.

«Однако для этого нужна воля руководителей глав западных государств, чего сейчас также не наблюдается. Да и не факт, что эти деньги на Украине также не разворуют», — констатировал Юлин в беседе с RT.

Алексей Леонков также напомнил, что планам Украины по развитию космической отрасли уже «много лет».

«С 1991 года Украина пытается развивать собственную космическую программу. Однако единственное, что ей до сих пор удалось — участвовать в совместной программе с Россией. Но этот проект утратил актуальность после того, как отношения между странами ухудшились и Киев потерял львиную долю заказов от Москвы», — заявил эксперт.

Сборка танка на Киевском бронетанковом заводе

AFP

© Sergei SUPINSKY

Борис Юлин, в свою очередь, констатировал, что после 2000-х промышленность Украины сильно деградировала.

«После 2014 года ситуация лишь усугубилась. Трудно представить, как предприятия до сих пор там выживают», — говорит аналитик.

Декларативные заявления

При этом эксперты констатируют: на Украине всё равно продолжают стоить «воздушные замки», и планы по созданию линейки перспективных космических ракет-носителей Mayak — не первая«фантастическая инициатива» подобного рода.

Например, в ноябре Украина заявила о планах построить город на Луне — КБ «Южное» презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут использоваться для поиска полезных ископаемых. По замыслу конструкторов, этот проект должен стать первым шагом перед возведением лунного города. Идея была представлена в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Вид Киева

globallookpress.com

© Christophe Gateau/dpa

В феврале Украина также заявляла о планах по созданию плавучей платформы для запуска ракет.

«Украина не имеет собственного космодрома... Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать её можно на Херсонщине», — приводит «Укринформ» слова гендиректора «Южмаша» Сергея Войта.

Кроме того, в октябре 2018 года киевские власти сообщили, что Служба внешней разведки тестирует современную технологию для осуществления разведдеятельности в космосе.

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«СВРУ уверенно движется в этом направлении, отрабатывается передовая технология космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов», — заявил Александр Турчинов, занимавший тогда должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Его заявление приводила пресс-служба СНБО.

Алексей Леонков называет подобные высказывания, включая планы о проектировке новых ракет Mayak, «декларативными».

«Сейчас довольно много таких сообщений. Таким образом Киев просто просит денег, а взамен предлагает такие вот фантастические проекты, которые вряд ли можно будет воплотить в жизнь», — отметил эксперт.

По мнению Бориса Юлина, анонсируя масштабные космические планы, Киев в том числе рассчитывает произвести впечатление и на население.