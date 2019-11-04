Кабмин Украины уволил главу Государственного космического агентства
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
«Правительство уволило с должности главы Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности», — указывается в заявлении.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил Бразилии возродить сотрудничество в сфере космоса.
В феврале сообщалось, что госпредприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова» инициирует создание на Украине плавучей платформы для запуска ракет.