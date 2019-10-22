Зеленский предложил Бразилии возродить сотрудничество в сфере космоса
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Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.
«Во время встречи обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект по использованию космодрома Алкантара», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, лидеры обсудили экономические и торговые вопросы.
Болсонару пригласил Зеленского в Бразилию и принял его приглашение посетить Украину в 2020 году.
В конце августа на Украине прошли огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».