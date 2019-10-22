Зеленский предложил Бразилии возродить сотрудничество в сфере космоса

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Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Токио предложил перезапустить совместный космический проект по использованию бразильского космодрома Алкантара.
Зеленский предложил Бразилии возродить сотрудничество в сфере космоса
  • © president.gov.ua

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

«Во время встречи обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект по использованию космодрома Алкантара», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, лидеры обсудили экономические и торговые вопросы.

Болсонару пригласил Зеленского в Бразилию и принял его приглашение посетить Украину в 2020 году.

В конце августа на Украине прошли огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».

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