На Украине провели испытания ступени ракеты-носителя

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На Украине провели огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», спроектированной Конструкторским бюро (КБ) «Южное».
На Украине провели испытания ступени ракеты-носителя
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«Состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4», — говорится в сообщении на странице КБ в Facebook. 

Отмечается, что испытания прошли успешно, все системы отработали отлично. 

«Это заключительные и самые важные испытания перед первыми лётными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4», — указано в тексте. 

В состав третьей ступени РН «Циклон-4» входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования. 

В феврале сообщалось, что госпредприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова» инициирует создание на Украине плавучей платформы для запуска ракет.

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