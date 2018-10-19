В Киеве заявили о тестировании передовой технологии космической разведки

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Служба внешней разведки Украины тестирует современную технологию космической разведки, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
В Киеве заявили о тестировании передовой технологии космической разведки
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По его словам, в настоящее время разведывательное сообщество должно иметь современные технологии.

«СВРУ уверенно движется в этом направлении, отрабатывается передовая технология космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов», — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Он также отметил серьёзные шаги в кибернетической и других составляющих разведдеятельности.

19 октября Турчинов посетил церемонию закладки нового разведцентра.

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