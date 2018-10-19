На Украине рассказали о строительстве «разведцентра европейского уровня»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в стране начато строительство современного разведывательного центра европейского уровня.

Как сообщает пресс-служба СНБО, об этом Турчинов сказал на церемонии закладки фундамента первого здания обновлённой штаб-квартиры Службы внешней разведки Украины.

Он отметил, что разведка «в нынешних условиях жёсткого противостояния» должна иметь современные технологии для выполнения задач, поставленных государством.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование сектора безопасности и обороны ежегодно увеличивается. И сегодня начато строительство современного разведцентра европейского уровня», — приводит пресс-служба слова Турчинова.

Ранее стало известно, что СБУ начала расследование в отношении замглавы Службы внешней разведки Украины.