На Украине рассказали о строительстве «разведцентра европейского уровня»

Короткая ссылка
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в стране начато строительство современного разведывательного центра европейского уровня.
На Украине рассказали о строительстве «разведцентра европейского уровня»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба СНБО, об этом Турчинов сказал на церемонии закладки фундамента первого здания обновлённой штаб-квартиры Службы внешней разведки Украины.

Он отметил, что разведка «в нынешних условиях жёсткого противостояния» должна иметь современные технологии для выполнения задач, поставленных государством.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование сектора безопасности и обороны ежегодно увеличивается. И сегодня начато строительство современного разведцентра европейского уровня», — приводит пресс-служба слова Турчинова. 

Ранее стало известно, что СБУ начала расследование в отношении замглавы Службы внешней разведки Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить