В Киеве завели дело против замглавы Службы внешней разведки Украины

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Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Об этом информирует Hromadske

Как заявил директор НАБУ Артём Сытник в отчёте перед комитетом Верховной рады по вопросам противодействия коррупции, дело возбуждено на основании журналистского расследования.

«Зарегистрировано производство на основании журналистского расследования по статье 368 ч.2 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом)», — сказал Сытник.

Отмечается, что в расследовании журналистов украинской программы «Наши деньги» говорится о том, что семья Семочко владеет домами под Киевом общей стоимостью $8 млн.

Ранее стало известно, что украинская прокуратура возбудила дело против Сытника по подозрению в разглашении данных следствия.

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