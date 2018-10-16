СБУ начала расследование в отношении замглавы Службы внешней разведки
- РИА Новости
«СБУ в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного дела по статье «госизмена» проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Семочко», — говорится в сообщении в Facebook.
Отмечается, что Бигуса и его команду планируют привлечь к исследованию изложенных в его расследовании фактов.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против Семочко по статье о взятке.
В журналистском расследовании утверждается, что семья чиновника владеет домами под Киевом общей стоимостью $8 млн.