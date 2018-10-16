СБУ начала расследование в отношении замглавы Службы внешней разведки

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, сообщает пресс-служба ведомства.

«СБУ в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного дела по статье «госизмена» проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Семочко», — говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что Бигуса и его команду планируют привлечь к исследованию изложенных в его расследовании фактов.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против Семочко по статье о взятке.

В журналистском расследовании утверждается, что семья чиновника владеет домами под Киевом общей стоимостью $8 млн.