Украина представила проект лунного посадочного аппарата

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Украинское конструкторское бюро «Южное» на выставке Dubai Airshow 2019 представило концептуальный проект семейства лунных посадочных аппаратов, которые могут использоваться для поиска полезных ископаемых на Луне и доставлять грузы массой до 150 кг.
Украина представила проект лунного посадочного аппарата
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте КБ.

«Проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза», — говорится в сообщении.

Также в КБ отмечают, что в перспективе использование аппарата может открыть новые возможности для исследований на Луне.

Уточняется, что на выставке был представлен макет аппарата в масштабе 1:5.

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