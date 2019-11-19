Украина представила проект лунного посадочного аппарата

Украинское конструкторское бюро «Южное» на выставке Dubai Airshow 2019 представило концептуальный проект семейства лунных посадочных аппаратов, которые могут использоваться для поиска полезных ископаемых на Луне и доставлять грузы массой до 150 кг.

Об этом сообщается на сайте КБ.

«Проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза», — говорится в сообщении.

Также в КБ отмечают, что в перспективе использование аппарата может открыть новые возможности для исследований на Луне.

Уточняется, что на выставке был представлен макет аппарата в масштабе 1:5.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило два новых скафандра для полётов на Луну и Марс.