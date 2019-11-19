Украина представила проект лунного посадочного аппарата
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте КБ.
«Проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза», — говорится в сообщении.
Также в КБ отмечают, что в перспективе использование аппарата может открыть новые возможности для исследований на Луне.
Уточняется, что на выставке был представлен макет аппарата в масштабе 1:5.
КБ «Південне» на #DubaiAirshow2019 вперше демонструє модель місячного лендера-хоппера: https://t.co/1fFZcBRpsg#yuzhnoye#yuzhnoyesdo#pivdenne#кбпівденне#південне#южное#кбю#space#космос#ukraine#україна#dubaiairshow#das2019#aerospace#dubai#moon#moonbase#lunarbase— Yuzhnoye State Design Office 🇺🇦 (@YuzhnoyeSDO) November 19, 2019
Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило два новых скафандра для полётов на Луну и Марс.