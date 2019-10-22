В NASA ожидают поддержки от других стран в реализации лунной миссии

Соединённым Штатам понадобится поддержка других стран для выполнения лунной миссии Artemis, заявил глава NASA Джеймс Брайденстайн.

«По мере того, как мы будем двигаться вперёд, нам понадобится настолько много международной поддержки, насколько это будет возможно», — сказал он во время пленарной сессии конгресса. Его цитирует Интерфакс.

По словам Брайденстайна, перечень стран, которые могли бы принять участие в проекте, ещё предстоит обсудить.

«Нет сомнений, в том, что астронавты других стран будут на Луне с американскими астронавтами. Мы хотим быть плечом к плечу на Луне с нашими партнёрами, которые уже с нами на МКС. И мы бы хотели расширить это сотрудничество», — заявил он.

Программа освоения луны Artemis предполагает доставку людей на Луну в 2024 году.

Ранее Брайденстайн заявил, что NASA надеется на расширение совместной работы с Россией в космосе.