В NASA ожидают поддержки от других стран в реализации лунной миссии
«По мере того, как мы будем двигаться вперёд, нам понадобится настолько много международной поддержки, насколько это будет возможно», — сказал он во время пленарной сессии конгресса. Его цитирует Интерфакс.
По словам Брайденстайна, перечень стран, которые могли бы принять участие в проекте, ещё предстоит обсудить.
«Нет сомнений, в том, что астронавты других стран будут на Луне с американскими астронавтами. Мы хотим быть плечом к плечу на Луне с нашими партнёрами, которые уже с нами на МКС. И мы бы хотели расширить это сотрудничество», — заявил он.
Программа освоения луны Artemis предполагает доставку людей на Луну в 2024 году.
Ранее Брайденстайн заявил, что NASA надеется на расширение совместной работы с Россией в космосе.