NASA выступило за расширение сотрудничества с Россией

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Американское космическое агентство NASA надеется на расширение совместной работы с Россией в космосе. Об этом заявил глава ведомства Джеймс Брайденстайн.

«Что касается сотрудничества в космосе, то космос предоставляет уникальную возможность свести вместе страны, которые исторически этого не делают. Здесь я делю сцену с Россией», — сказал он во время пресс-конференции с главами ряда космических агентств на Международном конгрессе по астронавтике.

Слова Брайденстайна приводит РИА Новости.

Он отметил, что у США с Россией «ясные и прозрачные земные споры».

«Но когда идёт речь о сотрудничестве на МКС, наше сотрудничество остаётся крепким, и мы хотим его сохранить крепким. Мы хотели бы его расширить ещё больше», — подчеркнул глава ведомства.

В начале июня «Роскосмос» обсудил с NASA необходимость соглашения о «перекрёстных полётах» российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских «Союзах».

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